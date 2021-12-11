Афганістан отримає $280 млн гуманітарної допомоги для подолання кризи

Допомогу спрямують зокрема на забезпечення населення основними необхідними медичними послугами

Світовий банк заявив, що країни-донори схвалили передачу $280 млн із замороженого цільового фонду двом гуманітарним агенціям, щоб допомогти Афганістану подолати гуманітарну кризу. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що кошти будуть перераховані до кінця року з Трастового фонду відновлення Афганістану (ARTF) до двох програм ООН: ЮНІСЕФ і Всесвітньої продовольчої програми (WFP). Зокрема, WFP отримає $180 млн на розширення операцій із продовольчої безпеки та харчування, а ЮНІСЕФ – $100 млн на надання основних медичних послуг.

«Це рішення є першим кроком до перепрофілювання коштів у портфелі ARTF для надання гуманітарної допомоги народу Афганістану в цей критичний час», – йдеться у заяві СБ.

Як очікують в установі, гроші від ARTF «дадуть змогу ЮНІСЕФ забезпечити 12,5 млн людей основними та необхідними медичними послугами та вакцинувати один млн людей, тоді як WFP зможе надати 2,7 млн людей продовольчу допомогу та майже 840 тис. матерів і дітей – допомогу в харчуванні».

Будь-який із 31 донора ARTF міг заблокувати переказ коштів, подавши заперечення, але його схвалили одностайно.

Світовий банк заявив, що продовжить співпрацю з донорами ARTF, щоб отримати додаткові кошти для підтримки афганського народу.

Гроші будуть використані для посилення програм продовольчої безпеки та охорони здоров’я в Афганістані, який стикається з серйозною економічною та гуманітарною кризою в зимові місяці.

Організація Об’єднаних Націй застерігала, що майже 23 млн людей – близько 55% населення країни – стикаються з екстремальним недоїданням.

Сполучені Штати – найбільший донор ARTF – 10 грудня також офіційно оформили регулювання, яке дозволяє особистим грошовим переказам надходити в Афганістан. Це забезпечує захист відправників і фінансових установ від санкцій США. Такий крок у Вашингтоні пояснили необхідністю дозволити приватним особам підтримувати своїх родичів у Афганістані.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що кілька європейських країн, у тому числі Франція, працюють над відкриттям спільного дипломатичного представництва в Афганістані.

За його словами, для цього необхідно залагодити ряд питань із безпекою.

Нагадаємо, раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

Як відомо, Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном».

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