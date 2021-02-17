У Франції заявили про створення захисної маски, яка вбиває коронавірус

Маска складається з чотирьох шарів, один з яких має бактерицидні і антивірусні властивості

Французька компанія BioSerenity стверджує, що створила захисну маску, яка вбиває коронавірус.

Про це повідомляє Bfmtv.

За словами генерального директора фірми Марка Фруена, дана маска має здатність «блокувати віруси». Засіб індивідуального захисту складається з чотирьох шарів, один з яких має бактерицидні і антивірусні властивості.

Відзначається, що маска призначена для одноразового використання. Її рекомендується носити не більше чотирьох годин.

Ціна виробу становить 1,49 євро. Його можна придбати, починаючи з вівторка, 16 лютого. Також планується сертифікувати хірургічну версію маски і направити її медичним працівникам.