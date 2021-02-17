  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Франції заявили про створення захисної маски, яка вбиває коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ціна маски компанії BioSerenity становить 1,49 євро - У Франції заявили про створення захисної маски, яка вбиває коронавірус
    Ціна маски компанії BioSerenity становить 1,49 євро

    Маска складається з чотирьох шарів, один з яких має бактерицидні і антивірусні властивості

    Французька компанія BioSerenity стверджує, що створила захисну маску, яка вбиває коронавірус.

    Про це повідомляє Bfmtv.

    За словами генерального директора фірми Марка Фруена, дана маска має здатність «блокувати віруси». Засіб індивідуального захисту складається з чотирьох шарів, один з яких має бактерицидні і антивірусні властивості.

    Відзначається, що маска призначена для одноразового використання. Її рекомендується носити не більше чотирьох годин.

    Ціна виробу становить 1,49 євро. Його можна придбати, починаючи з вівторка, 16 лютого. Також планується сертифікувати хірургічну версію маски і направити її медичним працівникам.

    Читайте також статтю:
    Теги: здоров'я медицина Франція коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies