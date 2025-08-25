Де живе Кучма під час війни? Cусід експрезидента розказав, що відбувається в його українському маєтку

Ірина Верещук та Леонід Кучма під час конференції YES, вересень 2024 року

Ексспікер Мороз зізнався, що є сусідом Кучми і бачить, що відбувається за його парканом

Колишній спікер Верховної Ради Олександр Мороз розповів, що живе по сусідству з експрезидентом Леонідом Кучмою. Наразі другий президент України не з'являється вдома, оскільки перебуває за кордоном. Подробицями Олександр Мороз поділився на YouTube-каналі «Власть vs Влащенко», розповідає «Главком».

На території садиби самого Леоніда Кучми не видно. Там працюють наймані працівники. «Там кілька «рабів» ходять весь час, працюють на його території. Він там не з'являється», – зазначив Олександр Мороз.

За словами ексспікера Верховної Ради, одного разу Леоніда Кучму сфотографували з палицями для скандинавської ходьби. «Один раз бачив, наші журналісти зняли його зі «шведськими палицями», ходить він. Ну, нехай собі ходить», – сказав Олександр Мороз.

Також Мороз додав, що наразі експрезидент перебуває за кордоном – в Монако чи на Сардинії.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма 9 серпня відсвяткував свій день народження. Йому виповнилося 87 роки. «Главком» нагадав його біографію, найяскравіші цитати, знакові справи та помилки на посаді очільника держави, про які розповідали його соратники. Відзначимо, що зараз Кучма майже не з'являється у публічному просторі та не розповідає про своє особисте життя.

Із початком широкомасштабного вторгнення Кучма разом зі своєю дружиною перебував у себе вдома у Києві. Також нещодавно він видав нову версію книги «Україна – не Росія» – книгу «Україна – не Росія. Двадцять років потому».

В інтерв'ю The Guardian він розповідав, що 24 лютого 2022 року, в день вторгнення Росії, він з дружиною Людмилою був у центрі Києва і не вірив, що Путін дійсно наважиться піти на українську столицю. «Я був упевнений, що Путін здатний вторгнутися, але не впевнений, чи вирішить він це зробити», – сказав Кучма.

Нагадаємо, що в День Конституції України екснардеп Тарас Стецьків згадав події тієї ночі, що передувала ухваленню Конституції України 28 червня 1996 року. Тоді Леонід Кучма обернув ухвалення Конституції на власну перемогу.