Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар сподівається, що у майбутньому, робота, яку буде організовано в рамках цієї нової угоди, забезпечить взаємну вигоду для обох держав

Туреччина та Сполучені Штати Америки уклали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері ядерної енергетики. Про підписання документа поінформував міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, повідомляє «Главком».

Зазначений документ було підписано на території Білого дому одразу після завершення переговорів між лідерами двох країн – президентами Реджепом Ердоганом і Дональдом Трампом.

«Ми ініціювали новий процес, який покликаний ще більше зміцнити глибоке та багатовимірне партнерство між Туреччиною та Сполученими Штатами в галузі ядерної енергетики. Після зустрічі з Державним секретарем США паном Марко Рубіо, і у присутності обох лідерів, ми підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного співробітництва у сфері цивільної ядерної енергетики», – написав очільник Міненерго Туреччини на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Крім того, Байрактар висловив сподівання, що робота, яку буде організовано в рамках цієї нової угоди, забезпечить взаємну вигоду для обох держав у найближчому майбутньому.

Раніше президент США Дональд Трамп на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Туреччина могла б допомогти посадити українського президента Володимира Зеленського й російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Трамп зазначив, що турецький лідер «користується великою повагою» і може мати «серйозний вплив», якщо захоче, хоча наразі він «дуже нейтральний».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та інші держави пропонували Росії переговори на рівні лідерів навіть у Казахстані. Він наголосив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якій точці світу, але не в Москві, як той пропонував раніше.

Зокрема, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито залишається «відкритим до мирного врегулювання» ситуації в Україні шляхом переговорів. За словами Пєскова, Путін розраховує на продовження роботи зі США в цьому питанні, зокрема з президентом Дональдом Трампом.