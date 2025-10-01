Папа Римський закликав ХАМАС прийняти мирний план Трампа

«Я сподіваюся, що ХАМАС прийме цей план»

Папа Римський Лев XIVповторив свій заклик до негайного припинення вогню та звільнення заручників, яких захопив ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Папа Лев, залишаючи свій заміський маєток у Кастель-Гандольфо, висловив сподівання на мирний план США, який може покласти край війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

«Це виглядає як реалістична пропозиція. Є елементи, які, на мою думку, є дуже цікавими, і я сподіваюся, що ХАМАС прийме цей план у встановлені терміни», – сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що ХАМАС має «три-чотири» дні, щоб погодитись на мирний план щодо Гази, попередивши про «дуже сумний кінець», якщо угруповання відхилить пропозицію

Як відомо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план.

Тоді президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у ХАМАСу немає іншого вибору, окрім як негайно звільнити всіх заручників і дотримуватися цього плану

Також Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа або буде йому протидіяти. Своєю чергою президент Трамп додав, що мирна угода щодо Гази практично погоджена.

Ще американський лідер додав, що це потенційно «один із найвеличніших днів в історії цивілізації». Катар і Єгипет передали переговорній делегації ХАМАС план Білого дому щодо завершення війни в Газі.