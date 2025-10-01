Головна Світ Політика
search button user button menu button

Папа Римський закликав ХАМАС прийняти мирний план Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Папа Римський закликав ХАМАС прийняти мирний план Трампа
фото: АР

«Я сподіваюся, що ХАМАС прийме цей план»

Папа Римський Лев XIVповторив свій заклик до негайного припинення вогню та звільнення заручників, яких захопив ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Папа Лев, залишаючи свій заміський маєток у Кастель-Гандольфо, висловив сподівання на мирний план США, який може покласти край війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

«Це виглядає як реалістична пропозиція. Є елементи, які, на мою думку, є дуже цікавими, і я сподіваюся, що ХАМАС прийме цей план у встановлені терміни», – сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що ХАМАС має «три-чотири» дні, щоб погодитись на мирний план щодо Гази, попередивши про «дуже сумний кінець», якщо угруповання відхилить пропозицію

Як відомо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план. 

Тоді президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у ХАМАСу немає іншого вибору, окрім як негайно звільнити всіх заручників і дотримуватися цього плану

Також Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа або буде йому протидіяти. Своєю чергою президент Трамп додав, що мирна угода щодо Гази практично погоджена.

Ще американський лідер додав, що це потенційно «один із найвеличніших днів в історії цивілізації». Катар і Єгипет передали переговорній делегації ХАМАС план Білого дому щодо завершення війни в Газі.

Теги: Ізраїль Папа Римський ХАМАС сектор Гази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог обстріляв Дніпро, Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей. Головне за 30 вересня
Ворог обстріляв Дніпро, Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей. Головне за 30 вересня
Вчора, 21:08
Sky News зазначає, що серед лідерів європейського футболу є думка, що введення санкцій проти Ізраїлю буде неправильним кроком
УЄФА відклала голосування щодо відсторонення Ізраїлю через мирний план Трампа
Вчора, 19:03
Трамп та Нетаньягу провели спільну пресконференцію
Нетаньягу підтримав план США щодо Гази
29 вересня, 22:30
Визнання Палестини поставило під загрозу існування Ізраїлю, вважає Нетаньяху
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини
21 вересня, 18:49
Ізраїль готує кілька варіантів дій на випадок видання Палестини Францією
Ізраїль готує жорстку відповідь на ініціативу Макрона
19 вересня, 10:46
Удар Ізраїлю по Катару. Що треба знати про Трампа в цій історії
Удар Ізраїлю по Катару. Що треба знати про Трампа в цій історії
10 вересня, 15:06
Дим піднімається після того, як в Досі, пролунало кілька вибухів
Удар по Досі: Ізраїль ліквідував головного переговорника ХАМАСу
9 вересня, 17:08
Al Haq – неурядова правозахисна організація, відслідковує та документує порушення прав людини, вчинені сторонами ізраїльсько-палестинського конфлікту
США ввели санкції проти трьох пропалестинських організацій
5 вересня, 06:45
31 серпня судно з Гретою Тунберг на борту вийшло з Барселони, щоб повторно «прорвати облогу» Гази
Флотилія Грети Тунберг перервала подорож до Гази через погані погодні умови
1 вересня, 16:53

Політика

Папа Римський закликав ХАМАС прийняти мирний план Трампа
Папа Римський закликав ХАМАС прийняти мирний план Трампа
Україна та Румунія створять оборонні безпілотники для захисту НАТО
Україна та Румунія створять оборонні безпілотники для захисту НАТО
Трамп дав «три-чотири» дні ХАМАС для прийняття мирного плану
Трамп дав «три-чотири» дні ХАМАС для прийняття мирного плану
Трамп назвав експрезидента Росії «тупим»: Медведєв відреагував
Трамп назвав експрезидента Росії «тупим»: Медведєв відреагував
Орбан запевнив, що Угорщина не боїться російських дронів
Орбан запевнив, що Угорщина не боїться російських дронів
Лукашенко образився на слова Зеленського про нього та Путіна
Лукашенко образився на слова Зеленського про нього та Путіна

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua