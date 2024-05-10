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Папа Римський звернувся до італійців з проханням

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Папа Римський звернувся до італійців з проханням
Папа Римський Франциск закликав владу розробляти політичні стратегії, які заохочуватимуть пари мати дітей
фото з відкритих джерел

Папа назвав сучасний рівень народжуваності «демографічною зимою»

Папа Римський Франциск закликав італійців народжувати більше дітей, оскільки Європа потерпає від падіння народжуваності. Про це пише Independent.

Зокрема, Папа закликав владу до довгострокової політики допомоги сім'ям і попередив, що демографічна криза в країні загрожує майбутньому.

«Кількість народжених є першим показником надії народу. Без дітей і молоді країна втрачає прагнення до майбутнього», – сказав Франциск на щорічній зустрічі груп, які виступають на підтримку сім’ї.

Франциск наголосив на довгострокових політичних стратегіях, які заохочуватимуть пари мати дітей, включно з припиненням нестабільних трудових контрактів і перешкод для купівлі житла. А також щоб жінкам не доводилося вибирати між материнством і кар’єрою.

«Проблема нашого світу не в тому, що діти народжуються. Це егоїзм, споживацтво та індивідуалізм, які роблять людей насиченими, самотніми та нещасними», – сказав Франциск.

Папа назвав сучасний рівень народжуваності «демографічною зимою», з якою стикаються багато промислово розвинутих країн.

Як відзначає видання, рівень народжуваності в Італії є одним з найнижчих у світі. Він неухильно знижується протягом приблизно 15 років та досяг рекордно низького рівня минулого року, коли в країні народилося 379 тис. дітей.

Маючи потужну підтримку Ватикану, уряд прем’єр-міністра Італії Джорджи Мелоні розгорнув кампанію щодо заохочення народжуваності – щонайменше 500 тис. дітей на рік до 2033 року. Це темпи, які, на думку демографів, необхідні, щоб запобігти краху економіки під тягарем старіння населення в Італії.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикану про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

До слова, Папа Римський Франциск закликав до повсюдної заборони сурогатного материнства. Понтифік включив його до списку загроз «глобальному миру та людській гідності»

Раніше Папа Римський сказав, що сексуальне задоволення – це «дар Божий», але додав, що католики повинні уникати перегляду порнографії.

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Теги: Папа Римський діти Італія вагітність жінка

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