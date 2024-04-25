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«Краще мир, ніж безкінечна війна»: Папа Римський знову закликав Україну до переговорів

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Краще мир, ніж безкінечна війна»: Папа Римський знову закликав Україну до переговорів
На запитання журналістки, чи може він допомогти у мирних переговорах, понтифік відповів: «Я можу молитися. Можу. Я багато молюся»
фото: Reuters

Папа Римський сказав, що він щодня думає про війну в Україні, руйнівні наслідки та страждання українських дітей

Папа Римський Франциск вкотре закликав Україну до переговорів з РФ. Нова заява понтифіка прозвучала не лише щодо війни в Україні, а й щодо Сектора Гази. На його думку, «досягнутий мир кращий, ніж безкінечна війна». Про це пише CBS News.

«Будь ласка. Країни, які перебувають у стані війни, всі ви, припиніть війну. Шукайте переговорів. Шукайте миру», – сказав Папа під час годинного інтерв’ю.

Понтифік рішуче закликав до припинення вогню в Газі та обміну полоненими між Росією та Україною під час Великодньої меси на початку цього місяця.

Папа Римський зазначив, що щодня телефонує парафіянам у Газі, аби почути, що вони переживають. Організація Об'єднаних Націй попередила, що голод неминучий, а палестинці страждають від «жахливого рівня голоду та страждань»

На запитання журналістки, чи може він допомогти у мирних переговорах, понтифік відповів: «Я можу молитися. Можу. Я багато молюся».

Папа Римський також сказав, що він щодня думає про війну в Україні, руйнівні наслідки та страждання українських дітей.

Раніше повідомлялося, що папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва з робочим візитом, однак тільки в тому разі, якщо така поїздка буде поєднана з візитом до Москви. 

Папа Римський Франциск також зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він сказав: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. За його словами, Папа використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв’юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів.

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Теги: прапор війна Папа Римський

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