Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Папа Римський передав Україні генератори та гуманітарну допомогу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Папа Римський передав Україні генератори та гуманітарну допомогу
Ватикан відправивив до України три вантажівки з гуманітарною допомогою
фото: Vatican News/cardinale Krajewskі

Папа Лев XIV закликав підтримати Україну через атаки енергетичної інфраструктури

Україна отримає гуманітарну допомогу з Ватикану. На прохання Папи Лева XIV до України відправили три вантажівки з ліками та продуктами харчування, а також 80 електрогенераторів. Про це пише «Главком» на Vatican News.

Повідомляється, що автівки з гуманітарною допомогою Україні виїхали з базиліки Святої Софії в Римі та вже прибули до пунктів призначення, зокрема у Фастів, Київ та райони, що найбільше постраждали від недавніх обстрілів РФ.

Ватикан передав Україні тисячі упаковок з ліками протизапальні засоби, мелатонін, добавки та антибіотики. У виданні зазначають, що мелатонін особливо актуальний для українців, адже він допомагає краще спати в умовах постійного страху та стресу. Відомо, що Ватикан готує ще одну вантажівку для відправлення до України.

Ватикан передав Україні ліки, продукти харчування та генератори
Ватикан передав Україні ліки, продукти харчування та генератори
фото: Vatican News/cardinale Krajewskі

Цю допомогу Україні передала Дикастерія служіння милосердя, вона відреагувала на запит понтифіка. «Понтифік відгукнувся на звернення багатьох єпископів, які, знаючи про страждання, спричинені війною, просили про допомогу у подоланні труднощів, спричинених сильними холодами, що охопили Україну. Нічні температури падають до мінус 15 градусів, тоді як денні коливаються від мінус 10 до мінус 12 градусів. Багато людей були змушені покинути свої домівки, щоб знайти тепло в опалюваних притулках, де, завдяки генераторам, вони також можуть отримати гарячу їжу», – йдеться у статті.

Українці вже отримують гуманітарну допомогу від Ватикану
Українці вже отримують гуманітарну допомогу від Ватикану
фото: Vatican News/cardinale Krajewskі

Зокрема, 4 лютого Папа Лев XIV під час загальної аудієнції закликав до підтримки України у відповідь на «наслідки бомбардувань», які, за словами Папи Лева XIV, знову «почали вражати енергетичну інфраструктуру».

Напередодні Папа Римський Лев XIV закликав всі країни, де тривають військові дії, оголосити перемир’я на час зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії. Лев XIV наголосив на важливості припинення вогню на час проведення змагань.

До слова, під час недільної проповіді Папа Римський Лев XIV нагадав світові про страждання українського народу від російських обстрілів. Понтифік висловив жаль, що ці атаки є «особливо серйозними, спрямованими переважно на енергетичну інфраструктуру, в той час як холод посилюється, сильно б’ючи по цивільному населенню».

Читайте також:

Теги: Ватикан Папа Римський гуманітарна допомога генератор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ООН допомагає найуразливішим категоріям населення
Виплати від ООН. Як та коли українці можуть отримати грошову допомогу
4 лютого, 10:10
Обладнання було надано громадянином Анголи Бенту Адріану Мендешем
Бізнесмен з Анголи передав Києву та ЗСУ партію генераторів
29 сiчня, 16:22
437 генераторів уже доставлено від Європейського Союзу та Японії
Шмигаль: Україна отримала сотні генераторів від партнерів, ще понад 500 у дорозі
29 сiчня, 05:19
Чехія продовжує збирати кошти для підтримки української енергетики
Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала на генератори для України понад €5 млн
26 сiчня, 17:43
Папа підкреслив, що тривалий конфлікт має дедалі важчі наслідки для мирних жителів
Папа зробив заяву про кінець війни в Україні
25 сiчня, 16:51
Польща передала сотні генераторів для забезпечення світлом Києва та області
Польща передала сотні генераторів для забезпечення світлом Києва та області
22 сiчня, 05:20
Україна отримала новий енергетичний пакет від Нідерландів
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
20 сiчня, 20:52
У непрості часи Зібров рятується сімейним затишком
Зібров розповів, як переживає відключення світла у будинку під Києвом
17 сiчня, 17:20
Поліція розслідує обставини трагічної події в Деснянському районі столиці
У Києві загинула родина через генератор, який працював у квартирі
14 сiчня, 18:42

Події в Україні

Папа Римський передав Україні генератори та гуманітарну допомогу
Папа Римський передав Україні генератори та гуманітарну допомогу
Відключення світла стане справедливішим? Глава Міненерго дав доручення Держенергонагляду
Відключення світла стане справедливішим? Глава Міненерго дав доручення Держенергонагляду
Енергетична тривога. Шмигаль назвав дні з найменшою кількістю світла
Енергетична тривога. Шмигаль назвав дні з найменшою кількістю світла
Загибель екіпажу Мі-24, вирок Гуньку, перехоплення танкера «тіньового флоту». Головне за 9 лютого 2026
Загибель екіпажу Мі-24, вирок Гуньку, перехоплення танкера «тіньового флоту». Головне за 9 лютого 2026
Під час бойового завдання загинув екіпаж українського Мі-24
Під час бойового завдання загинув екіпаж українського Мі-24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua