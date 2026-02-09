Папа Римський передав Україні генератори та гуманітарну допомогу

Папа Лев XIV закликав підтримати Україну через атаки енергетичної інфраструктури

Україна отримає гуманітарну допомогу з Ватикану. На прохання Папи Лева XIV до України відправили три вантажівки з ліками та продуктами харчування, а також 80 електрогенераторів. Про це пише «Главком» на Vatican News.

Повідомляється, що автівки з гуманітарною допомогою Україні виїхали з базиліки Святої Софії в Римі та вже прибули до пунктів призначення, зокрема у Фастів, Київ та райони, що найбільше постраждали від недавніх обстрілів РФ.

Ватикан передав Україні тисячі упаковок з ліками протизапальні засоби, мелатонін, добавки та антибіотики. У виданні зазначають, що мелатонін особливо актуальний для українців, адже він допомагає краще спати в умовах постійного страху та стресу. Відомо, що Ватикан готує ще одну вантажівку для відправлення до України.

Ватикан передав Україні ліки, продукти харчування та генератори фото: Vatican News/cardinale Krajewskі

Цю допомогу Україні передала Дикастерія служіння милосердя, вона відреагувала на запит понтифіка. «Понтифік відгукнувся на звернення багатьох єпископів, які, знаючи про страждання, спричинені війною, просили про допомогу у подоланні труднощів, спричинених сильними холодами, що охопили Україну. Нічні температури падають до мінус 15 градусів, тоді як денні коливаються від мінус 10 до мінус 12 градусів. Багато людей були змушені покинути свої домівки, щоб знайти тепло в опалюваних притулках, де, завдяки генераторам, вони також можуть отримати гарячу їжу», – йдеться у статті.

Українці вже отримують гуманітарну допомогу від Ватикану фото: Vatican News/cardinale Krajewskі

Зокрема, 4 лютого Папа Лев XIV під час загальної аудієнції закликав до підтримки України у відповідь на «наслідки бомбардувань», які, за словами Папи Лева XIV, знову «почали вражати енергетичну інфраструктуру».

Напередодні Папа Римський Лев XIV закликав всі країни, де тривають військові дії, оголосити перемир’я на час зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії. Лев XIV наголосив на важливості припинення вогню на час проведення змагань.

До слова, під час недільної проповіді Папа Римський Лев XIV нагадав світові про страждання українського народу від російських обстрілів. Понтифік висловив жаль, що ці атаки є «особливо серйозними, спрямованими переважно на енергетичну інфраструктуру, в той час як холод посилюється, сильно б’ючи по цивільному населенню».