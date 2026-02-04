Папа Римський закликав США та Росію терміново поновити ядерний договір

Понтифік наголосив, що ситуація у світі вимагає не допустити нової гонки озброєнь

Папа Римський Лев XIV закликав очільників Сполучених Штатів та Росії поновити договір про контроль над ядерною зброєю СНО-III (New Start), який обмежує кількість стратегічної ядерної зброї, розгорнутої кожною країною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Папа Римський Лев під час щотижневої аудієнції у Ватикані заявив, що поточна ситуація у світі «вимагає зробити все можливе, щоб запобігти новій гонці озброєнь».

У вересні минулого року російський диктатор Володимир Путін запропонував неофіційно продовжити дію договору ще на рік, але станом на сьогодні президент США Дональд Трамп не надав відповіді.

«Я звертаюся з нагальним закликом не допустити втрати чинності цього договору. Зараз як ніколи важливо замінити логіку страху і недовіри спільною етикою, здатної спрямовувати вибір на благо загального добра», – заявив понтифік.

Договір між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, СНО-ІІІ (англ. Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, New Start) – двосторонній договір між Росією та США про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Договором було передбачено скорочення для кожної із сторін розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) та важких бомбардувальників (ВБ) – до 700 одиниць. Договір був підписаний президентами Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою 8 квітня 2010 в Празі і набув чинності 5 лютого 2011, змінивши договір СНО-I, що закінчився в грудні 2009 року, та Договір про скорочення стратегічних наступальних потенціалів 2002 року. Договір був розрахований на 10 років із можливістю продовження за взаємною домовленістю сторін на пʼять років.

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, припиняє дію договір New Start, який обмежував кількість ядерних боєголовок Сполучених Штатів і Росії, після чого між двома країнами не залишиться жодних обов’язкових механізмів контролю над стратегічними озброєннями. FT пише, що завершення договору фактично ставить крапку в понад 50-річній історії договорів між Москвою та Вашингтоном: від перших угод часів холодної війни до пострадянських домовленостей.

До слова, США дедалі більше зважають на ядерний потенціал Китаю, який за останні роки суттєво зріс. Водночас Пекін не зацікавлений у переговорах, доки не досягне паритету з Вашингтоном.