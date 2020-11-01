Папа Римський розкритикував противників карантину

Понтифік вважає, що країни, які намагаються врятувати в першу чергу економіку, забувають, що «справжній розвиток має допомагати всім людям і людини як такої»

За словами Папи, будь-які кризи посилюють існуючу несправедливість, але також можуть пробудити в людстві і кращі якості

Папа Римський Франциск закликав до послуху і солідарності, критикуючи скарги на заборони та обмеження через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg.

«З одного боку, ми маємо збільшення числа тих, хто нещадно нажився на нещастях інших, тих, хто думає тільки про себе, хто протестував або скаржився на певні обмежувальні заходи, не в змозі прийняти, що не всі мають рівні можливості і ресурси перед обличчям пандемії», – сказав Франциск.

За словами Папи, будь-які кризи посилюють існуючу несправедливість, але також можуть пробудити в людстві і кращі якості.

При цьому, вважає він, країни, які намагаються врятувати в першу чергу економіку, забувають, що «справжній розвиток має допомагати всім людям і людини як такої».

Раніше Папа Римський закликав негайно розпочати боротьбу з кліматичною кризою.