ПАРЄ затвердила кандидатуру російського судді у ЄСПЛ

Мандат Михайла Лобова буде чинним протягом дев’яти років

Парламентська асамблея Ради Європи затвердила кандидатуру російського судді у Європейському суді з прав людини. Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, за кандидатуру Михайла Лобова проголосували більшість членів ПАРЄ.

Лобов почне свою роботу наступного року. Його мандат буде чинним протягом дев’яти років.

Список із трьох кандидатів до ЄСПЛ надав ПАРЄ Кремль. Спочатку відповідний комітет асамблеї не схвалив його. Втім, це рішення переглянули після того, як російська влада надала «додаткову інформацію про процедуру відбору».

Напередодні ПАРЄ відхилила українських кандидатів у ЄСПЛ після відповідної рекомендації комітету. Це сталося третій рік поспіль, щороку українську владу просять надати новий список кандидатів.

Це рішення ПАРЄ є остаточним – список кандидатів на посаду судді в ЄСПЛ відхилили.

Причиною, за словами нардепа Олексія Гончаренка є присутність у списку народного депутата від «Слуги народу» Олександра Мережка.

Через неодноразове відхилення списків кандидатів Україну у Страсбурзі досі представляє суддя Ганна Юдківська, мандат якої закінчився ще у 2019 році.

Додамо, що ПАРЄ відмовилася розглядати українські питання під час осінньої сесії. На поточній сесії ПАРЄ відбудуться дебати щодо ситуації в Афганістані, а також щодо міграційної кризи в Латвії, Литві і Польщі та щодо кризи на Західних Балканах.

Як повідомлялося, 27 вересня у Страсбурзі розпочалася осіння сесія ПАРЄ, яка триватиме до 30 вересня. Росіяни не приїхали на цю сесію через невизнання в ЄС вакцини «Спутнік V».

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