Пекінська качка і лобстер: чим Сі пригощав Трампа на банкеті

Меню державного банкету адаптували під відомі гастрономічні уподобання американського президента

У рамках державного візиту президент Китаю Сі Цзіньпін влаштував для Дональда Трампа офіційний банкет із меню, складеним з урахуванням смаків американського гостя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Що подали на стіл

На вечерю гостям запропонували:

лобстер у томатному соусі;

хрусткі яловичі реберця;

пекінську качку;

лосось у гірчичному соусі;

смажену свинячу булочку;

тушковані сезонні овочі.

На десерт – тістечка у формі мушлі, тірамісу, морозиво та фрукти.

Пекінська качка традиційно вважається кулінарною візитівкою китайської столиці, а смажені свинячі булочки – популярною стравою Шанхаю та півдня країни.

Маск із сином привернули увагу

Напередодні банкету в Пекіні відбулася зустріч прем'єра Держради КНР Лі Цяна з американською бізнес-делегацією. Ілон Маск прийшов на переговори разом із сином X Æ A-Xii – хлопчик був одягнений у жилет у китайському стилі та носив сумку у вигляді традиційної маски.

У соцмережах швидко розлетілися кадри, де Маск робить кумедні гримаси і корчить різні вирази обличчя перед камерами, а навколо нього утворилася черга охочих сфотографуватися, включно з головою Xiaomi Лей Цзюнем і Тімом Куком.

Про що говоритимуть Трамп і Сі

Головними темами триденного візиту є торгівля, технології, ситуація навколо Ірану та Тайваню. Серед цілей – підписання економічних угод у сферах авіації, енергетики та сільського господарства.

До Пекіна разом із Трампом прибули державний секретар Марко Рубіо, голова Пентагону Піт Гегсет і міністр фінансів Скотт Бессент, а також бізнес-делегація з керівниками провідних американських компаній – Ілоном Маском (SpaceX), Тімом Куком (Apple) та Дженсеном Хуангом (NVIDIA).

Аналітики вважають, що зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна має підтримати торговельно-політичне «перемир'я» між двома державами, однак прориву в питаннях глобальної безпеки – зокрема щодо війни Росії проти України – наразі не очікують.



Нагадаємо, Дональд Трамп прибув до Пекіна 13 травня з триденним державним візитом – першим за дев'ять років. Наступного дня відбулася офіційна зустріч із Сі Цзіньпіном у Великій залі народних зборів. За підсумками першого дня переговорів Трамп запросив китайського лідера відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року.