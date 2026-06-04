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Медики не встигають: ВООЗ заявляє про поширення смертоносного вірусу Ебола

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Медики не встигають: ВООЗ заявляє про поширення смертоносного вірусу Ебола
ВООЗ рекомендує країнам зосередитися на медичних перевірках та скринінгу в пунктах в'їзду
фото з відкритих джерел
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Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я визнав безпорадність міжнародних сил на поточному етапі

Світова медична спільнота наразі програє у швидкості поширення смертоносного вірусу Ебола, який спалахнув у Демократичній Республіці Конго. Незважаючи на покращення діагностики, хвороба випереджає всі зусилля лікарів, а ситуацію катастрофічно ускладнюють напади ісламістських бойовиків. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує «Главком».

Вірус атакує

З моменту оголошення у середині травня спалаху рідкісного штаму Еболи «Бундібудьйо» ситуація стрімко погіршується:

  • У Конго офіційно підтверджено вже 344 випадки захворювання, з яких 60 завершилися летально.
  • В Уганді (сусідній державі) зафіксували перші 15 випадків інфікування та одну смерть.

Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я визнав безпорадність міжнародних сил на поточному етапі.

«Спалах мав велику перевагу, і ми все ще відстаємо», – заявив Тедрос Адханом Гебреєсус.

Він додав, що лабораторії тепер працюють швидше, проте відстежити всі контакти заражених людей досі не вдається.

Лихоманка Ебола (хвороба, спричинена вірусом Ебола) – це вкрай небезпечне, гостре вірусне захворювання. Воно супроводжується гарячкою, сильним зневодненням та масивними внутрішніми й зовнішніми кровотечами. Вірус не передається повітряно-крапельним шляхом. Зараження можливе лише при прямому контакті: через кров, слину, піт, сперму або інші біологічні рідини інфікованої чи померлої людини.

Безпекова ситуація

Головною перешкодою для гуманітарних місій стала хронічна нестабільність та насильство на сході Конго. В епіцентрі хвороби – провінції Північне Ківу – бойовики угруповання «Союзні демократичні сили» (пов'язаного з «Ісламською державою») вчинили черговий кривавий напад, розстрілявши 16 людей. Постійні атаки терористів фактично блокують доступ медиків до ізольованих районів, де люди помирають без допомоги.

Паралельно зростає напруга в регіоні: у Кенії спалахнули жорсткі протести через відкриття американського медичного центру для хворих на Еболу, внаслідок чого вже загинуло двоє осіб.

Закриття кордонів

На тлі паніки голова Всесвітньої організації охорони здоров'я закликав світових лідерів утриматися від тотального закриття кордонів та скасувати масштабні обмеження на подорожі. За його словами, ізоляція країн лише зашкодить доставці ліків та дефіцитного медичного обладнання.

Замість заборон ВООЗ наполягає на впровадженні тотального скринінгу та перевірки здоров'я пасажирів в аеропортах, морських портах та на автомобільних прикордонних пунктах виїзду.

«Главком» писав, що спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго набирає обертів із небаченою швидкістю – за два тижні понад тисячу підозрюваних випадків і щонайменше 246 смертей. Медична організація «Лікарі без кордонів» назвала ситуацію «вкрай тривожною».

Нагадаємо, уряд Канади тимчасово зупиняє в’їзд для іноземців та заморожує дію імміграційних документів для осіб, які перебували у країнах із високим рівнем поширення лихоманки Ебола. 

До слова, збірна Конго з футболу може бути відсторонена від чемпіонату світу 2026 через спалах лихоманки Ебола в країні. За словами виконавчого директора робочої групи Білого дому з Чемпіонату світу Ендрю Джуліані, команда має піти на карантин у Бельгії, де збірна Конго тренується та планує провести товариські ігри. В іншому випадку команду можуть не пустити до країн, які приймуть турнір.

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Теги: лікарня вірус ВООЗ медик

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