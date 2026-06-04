Росія використовує механізми ООН для розширення пропагандистської мережі у світі – розвідка

Москва через ЮНЕСКО купує прихильність медіа в Африці



Держава-агресор Росія навчилася цинічно використовувати міжнародні структури Організації Об'єднаних Націй як ширму для розширення власного геополітичного впливу. Цього разу головним інструментом Кремля для промивання мізків і просування пропаганди в країнах Африки стала Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що у січні 2026 року постійне представництво Росії при ЮНЕСКО офіційно оголосило про внесення так званого «добровільного внеску» у розмірі $250 тис. Ці кошти Москва спрямувала до бюджету Міжнародної програми розвитку комунікацій – єдиного багатостороннього форуму в системі Організація Об'єднаних Націй, створеного для фінансової та технічної підтримки незалежних медіа в країнах, що розвиваються.

Офіційно Кремль задекларував благородні цілі, що повністю відповідають гуманітарному мандату ЮНЕСКО:

розвиток вільної та незалежної журналістики;

боротьба з онлайн-насильством у мережі;

підвищення рівня загальної медіаграмотності населення.

Проте за красивим формулюванням ховається банальний підкуп медіасередовища. Фінансування в рамках програм ООН дає донору легальну можливість формувати зміст майбутніх проєктів, затверджувати тематичні пріоритети та розставляти потрібні ідеологічні акценти.

Постійний представник Росії при ЮНЕСКО Рінат Аляутдінов уже відкрито та публічно заявив про «абсолютну пріоритетність Африки» у поточних кремлівських програмах.

За інформацією з офіційних документів організації, протягом 2026–2027 років Росія планує через гранти повністю переформатувати під себе інформаційний простір у п'яти ключових державах континенту:

Малі,

Малаві,

Гані,

Кенії,

Сенегалі.

Головна мета такої «благодійності», як зазначають у розвідці, у ширшому контексті – це системна підтримка лояльних до Москви військових та диктаторських режимів. Купуючи вплив на місцевих журналістів за допомогою грошей ООН, Кремль конструює альтернативну, вигідну для себе картину світу та витісняє західні демократичні наративи з Африканського континенту.

«Главком» писав, що поки Європейський Союз блокує та забороняє офіційні кремлівські рупори, Москва знайшла нову лазівку для просування своїх наративів у самому серці Франції. Колишня президентка забороненого телеканалу RT France Ксенія Федорова успішно інтегрувалася у провідні французькі медіа, де її відверто проросійські коментарі щодо війни в Україні, НАТО та європейської безпеки викликають дедалі більше занепокоєння серед політиків та експертів напередодні президентських виборів 2027 року.

Як відомо, російська пропаганда не полишає спроб створити альтернативну реальність для своїх громадян. Днями державний «Перший канал» оприлюднив сюжет із повністю сфабрикованими обкладинками провідних європейських ЗМІ, на яких нібито критикують та висміюють президента України Володимира Зеленського.