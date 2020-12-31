Пентагон перекинув на Близький Схід бомбардувальники B-52

Це вже третє за останні 45 днів перекидання американських важких бомбардувальників на Близький Схід

Сполучені Штати Америки перекинули на Близький Схід стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.

Бомбардувальники прибули на Близький Схід з військової бази в Північній Дакоті.

Це вже третє за останні 45 днів перекидання американських важких бомбардувальників на Близький Схід.

«Ми не прагнемо конфлікту, але ніхто не повинен недооцінювати нашу здатність захищати наші сили або діяти рішуче у відповідь на будь-який напад», – сказав командувач Центрального командування ЗС США Френк Маккензі.

Як повідомлялося 14 вересня, три стратегічні бомбардувальники ВВС США В-52Н у супроводі винищувачів Повітряних сил Збройних сил України патрулювали повітряний простір нашої країни.

Нагадаємо, 4 вересня бомбардувальники США з'явилися у повітряному просторі України вперше за 26 років. Командування американських Військово-повітряних сил заявило, що це були навчання щодо інтеграції з українськими винищувачами.

РФ розцінила польоти літаків США над Україною як відпрацювання ракетних ударів.