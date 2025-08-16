Головна Світ Політика
«Поки угоди немає»: Трамп прокоментував переговори з Путіним 

Аліна Самойленко
glavcom.ua
«Поки угоди немає»: Трамп прокоментував переговори з Путіним 
Трамп: Ми мали дуже продуктивну зустріч, ми обговорили багато питань. Але ми не змогли знайти повного розуміння
Трамп повідомив, що не дивлячись на те, що угоди немає, зустріч була продуктивною

Президент США Дональд Трамп на пресконференції після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що угоди поки немає, передає «Главком».

Трамп повідомив, що не дивлячись на те, що угоди немає, зустріч була продуктивною.

«Ми мали дуже продуктивну зустріч, ми обговорили багато питань. Але ми не змогли знайти повного розуміння. Поки що угоди немає», – зазначив Трамп.

Трамп сказав, що Путін «хотів би завершити цей конфлікт, так само, як і він».

Крім того, американський президент повідомив, що зателефоную Зеленському, до НАТО та до європейських лідерів.

«Сьогодні ми досягли великого прогресу. Я зателефоную Зеленському, до НАТО, зателефоную європейським лідерам обговорити що сталося», – повідомив Трамп.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Теги: Аляска переговори Дональд Трамп путін

