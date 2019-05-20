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    У світі

    Переможець «Євробачення» прилетів в Нідерланди

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    <p>Дункан Лоуренс висловив надію, що тепер він зможе розпочати міжнародну кар'єру музиканта</p> - Переможець «Євробачення» прилетів в Нідерланди

    Дункан Лоуренс висловив надію, що тепер він зможе розпочати міжнародну кар'єру музиканта

    Співака зустрічали в аеропорту бабуся, шанувальники і журналісти

    Переможець  міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2019» Дункан Лоуренс прилетів з Ізраїлю в Амстердам. В аеропорту Схіпхол його зустрічала бабуся, а також шанувальники і журналісти.

    Про це повідомляє NOS.

    На запитання журналістів, як йому вдалося стати переможцем, Лоуренс відповів: «Поняття не маю. Я просто заспівав свою пісню».

    Лоуренс висловив надію, що тепер він зможе розпочати міжнародну кар'єру музиканта.

    Він також зазначив, що був дуже вражений привітаннями від короля Нідерландів Віллема-Олександра і прем'єр-міністра Марка Рютте

    Раніше ЗМІ повідомили, що переможець «Євробачення» 2019 року Дункан Лоуренс порушив головне правило міжнародного пісенного конкурсу, виступивши зі старою піснею. 

    Натомість на думку організаторів, опублікований у 2017 році в соцмережах відеоролик пісні Arcade, яку виконав Лоуренс, «не дав йому переваги» на конкурсі.

    Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів.

    До слова, музична група Hatari, яка весь конкурс «Євробачення» утримувалася від політичних висловлювань, під час оголошення результатів голосування підняла в прямому ефірі прапор Палестини.

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