Переможець «Євробачення» прилетів в Нідерланди
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Дункан Лоуренс висловив надію, що тепер він зможе розпочати міжнародну кар'єру музиканта
Співака зустрічали в аеропорту бабуся, шанувальники і журналісти
Переможець міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2019» Дункан Лоуренс прилетів з Ізраїлю в Амстердам. В аеропорту Схіпхол його зустрічала бабуся, а також шанувальники і журналісти.
Про це повідомляє NOS.
На запитання журналістів, як йому вдалося стати переможцем, Лоуренс відповів: «Поняття не маю. Я просто заспівав свою пісню».
Лоуренс висловив надію, що тепер він зможе розпочати міжнародну кар'єру музиканта.
Він також зазначив, що був дуже вражений привітаннями від короля Нідерландів Віллема-Олександра і прем'єр-міністра Марка Рютте
Раніше ЗМІ повідомили, що переможець «Євробачення» 2019 року Дункан Лоуренс порушив головне правило міжнародного пісенного конкурсу, виступивши зі старою піснею.
Натомість на думку організаторів, опублікований у 2017 році в соцмережах відеоролик пісні Arcade, яку виконав Лоуренс, «не дав йому переваги» на конкурсі.
Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів.
До слова, музична група Hatari, яка весь конкурс «Євробачення» утримувалася від політичних висловлювань, під час оголошення результатів голосування підняла в прямому ефірі прапор Палестини.