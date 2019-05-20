Переможець «Євробачення» прилетів в Нідерланди



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Дункан Лоуренс висловив надію, що тепер він зможе розпочати міжнародну кар'єру музиканта

Співака зустрічали в аеропорту бабуся, шанувальники і журналісти

Переможець міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2019» Дункан Лоуренс прилетів з Ізраїлю в Амстердам. В аеропорту Схіпхол його зустрічала бабуся, а також шанувальники і журналісти.

Про це повідомляє NOS.

На запитання журналістів, як йому вдалося стати переможцем, Лоуренс відповів: «Поняття не маю. Я просто заспівав свою пісню».

Лоуренс висловив надію, що тепер він зможе розпочати міжнародну кар'єру музиканта.

Він також зазначив, що був дуже вражений привітаннями від короля Нідерландів Віллема-Олександра і прем'єр-міністра Марка Рютте

Раніше ЗМІ повідомили, що переможець «Євробачення» 2019 року Дункан Лоуренс порушив головне правило міжнародного пісенного конкурсу, виступивши зі старою піснею.

Натомість на думку організаторів, опублікований у 2017 році в соцмережах відеоролик пісні Arcade, яку виконав Лоуренс, «не дав йому переваги» на конкурсі.

Нагадаємо, переможцем «Євробачення-2019» став Дункан Лоуренс з Нідерландів.

До слова, музична група Hatari, яка весь конкурс «Євробачення» утримувалася від політичних висловлювань, під час оголошення результатів голосування підняла в прямому ефірі прапор Палестини.