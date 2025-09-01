Переселення палестинців та розвиток туризму: у США обговорюють план післявоєнного устрою Гази

США хочуть управляти Газою щонайменше 10 років, перетворивши її на туристичний курорт і виробничий центр

Адміністрація Дональда Трампа розглядає план післявоєнного устрою Сектора Газа, який передбачає управління територією Сполученими Штатами, переселення палестинців і розвиток туризму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Згідно з 38-сторінковим документом, США управлятимуть Газою щонайменше 10 років, перетворивши її на туристичний курорт і виробничий центр. План також передбачає тимчасове переселення двомільйонного населення: палестинці або «добровільно» переїдуть в інші країни, або будуть розміщені в закритих «гуманітарних транзитних зонах» усередині анклаву.

Кожен власник землі отримає «цифровий токен» для відбудови свого житла, а також 5 тисяч доларів готівкою, субсидії на оренду протягом 4 років і річне харчове забезпечення. Цей проєкт, розроблений Фондом гуманітарної допомоги Гази (GHF), називається «Фонд відновлення, економічного прискорення і трансформації Гази» (Great Trust).

Нагадаємо, 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив плани ЦАХАЛ взяти під контроль весь Сектор Гази. При цьому він зауважив, що мови про довгострокову окупацію палестинського анклаву немає – Ізраїль лише хоче знищити у Газі угруповання ХАМАС та передати анклав «під арабське управління».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. Раніше стало відомо, що ізраїльська армія планує перемістити мирних жителів із північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні масштабного наступу.

13 серпня начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір схвалив загальний план майбутньої широкомасштабної операції в Газі. Повідомлялося, що її головною метою є встановлення контролю над містом Газа.

До слова, 17 серпня в Ізраїлі відбувся черговий день масштабного страйку та блокувань, організованих Форумом сімей заручників. Акції мали на меті тиснути на уряд і закликати до повернення полонених. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RFI.

За даними організаторів, близько 100 тис. людей пройшли маршем від залізничної станції Савідор та приєдналися до головного мітингу. До протесту долучилися численні організації, серед яких найбільші муніципалітети – Тель-Авів і Хайфа, а також провідні університети країни.