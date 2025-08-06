У США розбився медичний літак: є загиблі

Літак прямував за пацієнтом до сусідньої лікарні, коли сталася аварія

На території Навахо-Нейшн в Арізоні розбився медичний транспортний літак. Внаслідок чого загинуло чотири людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Невеликий літак прямував за пацієнтом до сусідньої лікарні, коли сталася аварія», – повідомила поліція, додавши, що аварія сталася близько 12:40 поблизу міста Чінле, штат Арізона.

За даними Національної ради з безпеки на транспорті, літак був моделі Beechcraft 300.

«Слідчі NTSB вже вирушили до місця події і, як очікується, прибудуть туди сьогодні ввечері. Після прибуття на місце слідчі почнуть документувати місце події та оглядати літак. Потім літак буде доставлено до безпечного місця для подальшої оцінки», – повідомила речниця NTSB Сара Тейлор Сулік.

Раніше у Каліфорнії поблизу військово-морської авіабази «Лемур» розбився винищувач F-35. Пілот успішно катапультувався. Літак належав до ескадрильї винищувачів VF-125, відомої як Rough Raiders. VF-125 – це ескадрилья заміни флоту, відповідальна за підготовку пілотів та екіпажів.