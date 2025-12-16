Кур'єр із Лондона розбагатів на кишенькових злодіях і кинув основну роботу

Мисливець на злодіїв Гальдіно зібрав £20 000 і звільнився

Відомий лондонський мисливець на кишенькових злодіїв Дієго Гальдіно повністю присвятив себе цьому «полюванню», відмовившись від своєї постійної роботи кур'єра. Це стало можливим завдяки величезним пожертвам від вдячних лондонців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на британську газету Metro.

«Дієго Гальдіно тепер може підвищити свій рівень завдяки щедрості лондонців, яким набридло, що у них крадуть телефони та гаманці. Він зібрав понад £20 000, а на піку свого успіху отримував близько £1 000 на тиждень», – пише видання. Зазначається, що зібрана сума дозволила Гальдіно не лише відмовитися від роботи кур’єра, але й закупити найкраще обладнання для більш ефективного полювання на кишенькових злодіїв.

«У нас є найкращі камери, які встановлені так, щоб завжди були включені та готові знімати злодіїв. Ми також купили три ножові бронежилети після кількох агресивних моментів», – сказав він виданню.

Таким чином, завдяки підтримці спільноти Гальдіно перетворив своє хобі та соціальну місію на повноцінну діяльність, забезпечивши себе та свою команду необхідним захистом та технікою.

Нагадаємо, у вуличних пограбуваннях у районах Лондона спостерігається незвичайна тенденція: злодії цілеспрямовано шукають пристрої Apple, а вкрадені Android-смартфони часто повертають власникам.