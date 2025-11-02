Частині українців необхідно терміново замінити закордонний паспорт: подробиці

Уряд вирішив скасувати тимчасову норму щодо документів, запроваджену на початку війни

Уряд повернув стандартні обмеження на строк дії закордонних паспортів, призупинені на початку повномасштабного вторгнення РФ. Прострочені документи тепер знову необхідно замінювати, як це було до війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Зазначається, що на п’ятий день повномасштабного вторгнення РФ, як виняткову міру, було запроваджено тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них відомостей про дітей. Це зробили, оскільки на початку війни паспортна система тимчасово не працювала.

«Законодавством більшості країн світу дозволяється перетин кордонів лише за паспортами (як правило біометричними) з терміном дії не більше 10 років. Тому подорожі з «продовженими» паспортами та внесеними відомостями про дітей створюють незручності при перетині кордонів», – зазначили в МЗС.

Відтак, із 29 жовтня громадяни України повинні замінити закордонний паспорт, якщо строк його дії закінчується, чи вже закінчився. Для цього треба звернутися до посольства/консульства України в країні перебування, або до однієї з філій державного підприємства «Документ», ЦНАПу або територіального підрозділу міграційної служби, якщо ви перебуваєте в Україні.

В МЗС нагадали, що стандартний термін дії закордонного паспорта для осіб віком із 16 років складає 10 років, а для дітей віком до 16 років – 4 роки.

Раніше Верховна Рада змінила правила оформлення паспортів зразка 1994 року: записи у документах тепер робитимуть виключно державною мовою, без дублювання російською.

Також у Польщі 12 вересня вранці стався загальнонаціональний збій у системі реєстрації паспортних документів. Через це було призупинено приймання заяв та видачу паспортів і посвідчень особи. Збій торкнувся всіх паспортних пунктів по всій країні.