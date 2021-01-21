  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Перша леді США звернулася до американців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Нова перша леді США Джилл Байден записала відеозвернення до американської нації</p> - Перша леді США звернулася до американців

    Нова перша леді США Джилл Байден записала відеозвернення до американської нації

    Перша леді США привітала американців з інавгурацією нового президента

    Нова перша леді США Джилл Байден записала своє перше звернення до американців. Його опублікувало видання ABC News у Twitter.

    Перша леді США привітала американців з інавгурацією нового президента США Джо Байдена.

    «Це початок нової, світлої глави для нашої країни, час для нас об'єднатися в єдину Америку з єдиним урядом, який служить всім нам», – зокрема сказала Джилл Байден.

    Також вона подякувала військовослужбовцям, службі швидкого реагування, державним службовцям, «які витратили багато години роботи, щоб зробити інавгурацію відображенням гордості нації».

    До слова, модна експертка розповіла, чому не варто порівнювати Джилл Байден із Маланією Трамп.

    Дивіться також:
    Теги: США Джозеф Байден політика дружина перша леді Джилл Байден
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies