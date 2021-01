Перша леді США звернулася до американців

Нова перша леді США Джилл Байден записала своє перше звернення до американців. Його опублікувало видання ABC News у Twitter.

Перша леді США привітала американців з інавгурацією нового президента США Джо Байдена.

«Це початок нової, світлої глави для нашої країни, час для нас об'єднатися в єдину Америку з єдиним урядом, який служить всім нам», – зокрема сказала Джилл Байден.

Також вона подякувала військовослужбовцям, службі швидкого реагування, державним службовцям, «які витратили багато години роботи, щоб зробити інавгурацію відображенням гордості нації».

