Під час навчань у Польщі військовий дрон упав біля будинку

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Під час навчань у Польщі військовий дрон упав біля будинку
Безпілотник спецпідрозділу GROM впав на території ферми в Мазовецькому воєводстві
фото: RMF

Безпілотник спецпідрозділу GROM впав на території ферми в Мазовецькому воєводстві

У Мазовецькому воєводстві Польщі під час планових військових навчань поруч із житловим будинком упав військовий безпілотник. Інцидент стався 16 грудня в селі Леково, дрон належав спецпідрозділу GROM. Про це повідомили польські ЗМІ.

За даними ЗМІ, це був невеликий розвідувальний дрон, який, імовірно, використовували під час навчань. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Дрон не завдав жодних збитків власникам ферми. 

Пізніше міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський підтвердив в ефірі RMF24 +, що це був військовий дрон.

За його словами, безпілотник належав підрозділу  спецпризначенців GROM збройних сил Польщі, який проводив планові військові навчання в цьому районі. Жителів мали попередити, що в їхньому регіоні проводитимуть військові навчання.

Нагадаємо, що у вересні понад 30 тисяч солдатів та 600 одиниць військової техніки Збройних сил Польщі брали участь в найбільших у 2025 році військових навчаннях. Генеральне командування Збройних сил Польщі оголосило про початок навчань «Залізний захисник-25».

Маневри проводяться як на полігонах, так і поза їх межами. Генеральний штаб наголошує, що в тактичних операціях будуть використані нові ударні та розвідувальні платформи, а також практичне впровадження уроків, отриманих під час військових операцій в Україні. 

