Під Москвою окупанти влаштували стрілянину у військовій частині. Є загиблі

Під час сварки військовий дістав пістолет і вистрілив у голову товаришу по службі

У військовій частині під Москвою російські військові влаштували сварку та стрілянину. Під час інциденту один бойовик вбив товариша по службі пострілом у голову. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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Конфлікт між військовими стався вранці 18 грудня. Під час сварки військовий дістав пістолет і вистрілив у голову товаришу по службі.

За попередніми даними, убитий був інженером. Його тіло знайшли у приміщенні автомобільної служби однієї із військових частин міста Клин.

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Невдовзі стрільця знайшли – ним виявився бортовий технік вертольота. За словами вбивці, він розмовляв з інженером, але потім спалахнула сварка, і він вистрілив у військового з пістолета «Макарова».

Раніше повідомлялося, що у Бєлгородській області РФ у військовій частині сталася стрілянина. Унаслідок конфлікту були загиблі. Нагадаємо, 26 вересня у Іркутській області (Росія) мобілізований чоловік відкрив вогонь в Усть-Ілімському військкоматі. Нападник влучив у начальника призовної комісії, його затримали. Ним виявився 25-річний місцевий житель Зінін Руслан.