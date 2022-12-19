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Під Москвою окупанти влаштували стрілянину у військовій частині. Є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під Москвою окупанти влаштували стрілянину у військовій частині. Є загиблі
фото ілюстративне

Під час сварки військовий дістав пістолет і вистрілив у голову товаришу по службі

У військовій частині під Москвою російські військові влаштували сварку та стрілянину. Під час інциденту один бойовик вбив товариша по службі пострілом у голову. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Конфлікт між військовими стався вранці 18 грудня. Під час сварки військовий дістав пістолет і вистрілив у голову товаришу по службі.

За попередніми даними, убитий був інженером. Його тіло знайшли у приміщенні автомобільної служби однієї із військових частин міста Клин.

Невдовзі стрільця знайшли – ним виявився бортовий технік вертольота. За словами вбивці, він розмовляв з інженером, але потім спалахнула сварка, і він вистрілив у військового з пістолета «Макарова».

Раніше повідомлялося, що у Бєлгородській області РФ у військовій частині сталася стрілянина. Унаслідок конфлікту були загиблі. Нагадаємо, 26 вересня у Іркутській області (Росія) мобілізований чоловік відкрив вогонь в Усть-Ілімському військкоматі. Нападник  влучив у начальника призовної комісії, його затримали. Ним виявився 25-річний місцевий житель Зінін Руслан.

Теги: окупанти військові стрілянина

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