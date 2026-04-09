Українці в Польщі можуть втратити право на проживання і роботу: що необхідно зробити

Лариса Голуб
Українців у Польщі закликали терміново оновити дані
Громадяни України, які отримали тимчасовий захист у Польщі без наявності закордонного паспорта, повинні актуалізувати свої дані в реєстрі PESEL. Невиконання цієї вимоги може призвести до втрати спеціального статусу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Такі зміни, як зазначає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пов’язані з набуттям чинності оновленого польського законодавства про допомогу громадянам України. Польська сторона прагне уніфікувати базу даних та забезпечити чітку ідентифікацію осіб, які користуються пільгами та правами на проживання.

Оновити дані необхідно до 31 серпня 2026 року.

Кого стосуються зміни

Вимога поширюється на тих українців, які під час реєстрації номера PESEL зі статусом UKR пред’являли внутрішній паспорт (книжечку), ID-картку або інший документ, що не є закордонним паспортом.

Що потрібно зробити

Громадянам потрібно звернутися до будь-якого управління гміни (urząd gminy) або міста за місцем проживання. При собі необхідно мати актуальний закордонний паспорт та свій номер PESEL.

Наслідки відсутності оновлення:

  • можлива втрата статусу UKR,
  • зміна статусу в реєстрі (наприклад NUE),
  • можлива втрата законної підстави для перебування та роботи в Польщі.

«Главком» писав, що 10 квітня 2026 року, на всіх зовнішніх кордонах країн Шенгенської зони повноцінно запрацює автоматизована система в’їзду/виїзду. Це радикально змінить процедуру проходження прикордонного контролю для громадян країн поза Євросоюзу, зокрема й для українців. Відтепер під час першого перетину кордону після запуску системи мандрівники повинні будуть пройти процедуру реєстрації біометричних даних.

Нагадаємо, що Європейський Союз запустив автоматизовану систему реєстрації в’їзду та виїзду (EES), яка змінює правила перетину кордону для громадян третіх країн, зокрема українців. Система EES запрацювала на зовнішніх кордонах Шенгенської зони та охоплює 29 європейських країн. Вона автоматично фіксує в’їзд і виїзд осіб, які не є громадянами ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії або Швейцарії.

Читайте також:

Читайте також

Верховна Рада взялася за оподаткування посилок та цифрових платформ
«Гайки» будуть всім». Верховна Рада почала виконувати податкові задачі МВФ реформа
Вчора, 17:15
Ольгу Селих розкритикували через блузу
Посол України в Омані знову опинилася в центрі дискусії через своє вбрання
4 квiтня, 20:48
Чи виживе Україна як держава – і ким ми є у цій війні?
Давид чи Голіаф: ким є Україна у війні насправді
3 квiтня, 10:01
Голий американець шокував перехожих на підвіконні в центрі Львова
Голий перформанс у центрі Львова: іноземець виліз на вікно та налякав туристів (фото)
2 квiтня, 19:21
Ініціатива ЄС може стати наступним кроком до уніфікації правил в’їзду для громадян Росії на територію Євросоюзу
ЄС може закрити в’їзд для росіян зі старими паспортами: подробиці
28 березня, 04:20
На місце події прибули відповідні служби, які прибрали кабана з колій
Кабан паралізував рух трамваїв у Кракові
19 березня, 14:22
Польща стала найбільшим імпортером українського згущеного молока та вершків, випередивши Німеччину
Польща стала найбільшим імпортером українського згущеного молока
15 березня, 04:59
14 березня вважається днем зародження українського добровольчого руху
День українського добровольця 2026: історія свята, привітання у віршах, прозі та листівках
14 березня, 06:45
Чому російські танки досі не під Будапештом: відповідь очевидна
Єдина причина, чому російські танки досі не під Будапештом
13 березня, 11:11

Новини

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
