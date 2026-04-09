Українці в Польщі можуть втратити право на проживання і роботу: що необхідно зробити

Українці у Польщі можуть втратити законний статус, якщо вчасно не оновлять дані

Громадяни України, які отримали тимчасовий захист у Польщі без наявності закордонного паспорта, повинні актуалізувати свої дані в реєстрі PESEL. Невиконання цієї вимоги може призвести до втрати спеціального статусу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Такі зміни, як зазначає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пов’язані з набуттям чинності оновленого польського законодавства про допомогу громадянам України. Польська сторона прагне уніфікувати базу даних та забезпечити чітку ідентифікацію осіб, які користуються пільгами та правами на проживання.

Оновити дані необхідно до 31 серпня 2026 року.

Кого стосуються зміни

Вимога поширюється на тих українців, які під час реєстрації номера PESEL зі статусом UKR пред’являли внутрішній паспорт (книжечку), ID-картку або інший документ, що не є закордонним паспортом.

Що потрібно зробити

Громадянам потрібно звернутися до будь-якого управління гміни (urząd gminy) або міста за місцем проживання. При собі необхідно мати актуальний закордонний паспорт та свій номер PESEL.

Наслідки відсутності оновлення:

можлива втрата статусу UKR,

зміна статусу в реєстрі (наприклад NUE),

можлива втрата законної підстави для перебування та роботи в Польщі.

«Главком» писав, що 10 квітня 2026 року, на всіх зовнішніх кордонах країн Шенгенської зони повноцінно запрацює автоматизована система в’їзду/виїзду. Це радикально змінить процедуру проходження прикордонного контролю для громадян країн поза Євросоюзу, зокрема й для українців. Відтепер під час першого перетину кордону після запуску системи мандрівники повинні будуть пройти процедуру реєстрації біометричних даних.

Нагадаємо, що Європейський Союз запустив автоматизовану систему реєстрації в’їзду та виїзду (EES), яка змінює правила перетину кордону для громадян третіх країн, зокрема українців. Система EES запрацювала на зовнішніх кордонах Шенгенської зони та охоплює 29 європейських країн. Вона автоматично фіксує в’їзд і виїзд осіб, які не є громадянами ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії або Швейцарії.