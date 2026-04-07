Справа про тероризм. Суд в Індії продовжив арешт шести українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У понеділок, 6 квітня, суд в Індії в закритому режимі продовжив тримання під вартою затриманих громадян України, яких підозрюють у підготовці терактів, ще на 30 діб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «УП».

«6 квітня Спеціальний суд Національного слідчого агентства Індії на своєму черговому слуханні у закритому режимі постановив залишити затриманих громадян України під вартою суду строком на 30 днів. Попри неодноразові вимоги української сторони, представники посольства України не були допущені на останні два судові засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманим українцям», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посольство додало, що використовує «увесь наявний політико-дипломатичний інструментарій з метою отримання дозволу на доступ консула до затриманих».

Нагадаємо, у березні в Індії затримали сімох іноземців, серед яких шестеро громадян України, за підозрою у підготовці терористичних атак та незаконному постачанні дронів для збройних угруповань, пов’язаних із повстанцями.

Повідомляється, що трьох українців затримали в аеропорту Лакхнау, а інших трьох – у Делі. Американського громадянина затримали співробітники імміграційної служби в аеропорту Калькутти. За даними слідства, всі підозрювані в’їхали до Індії легально, однак згодом вирушили до штату Мізорам без обов’язкового дозволу на відвідування обмежених територій.

