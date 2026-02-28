Дубай зупинив роботу головних аеропортів на невизначений час

Виконання польотів у DXB та Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) призупинено до подальшого повідомлення

Dubai Airports закликала людей залишатися в безпечних місцях і не намагатися дістатися терміналів

Міжнародний аеропорт Дубая (DXB) – один із найзавантаженіших авіахабів світу – та аеропорт Аль-Мактум (DWC) офіційно призупинили всі операції. Рішення ухвалене через «швидку ескалацію безпекової ситуації в регіоні» та закриття повітряного простору над країнами Перської затоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dubai Airports.

Оператор Dubai Airports підтвердив, що рейси призупинено на невизначений термін. У терміновому зверненні до мандрівників адміністрація закликала людей залишатися в безпечних місцях і не намагатися дістатися терміналів, оскільки реєстрація на всі напрямки закрита.

«Виконання польотів у DXB та Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) призупинено до подальшого повідомлення. Гостям рекомендується не їхати до аеропорту та уточнювати інформацію про рейси у своїх авіакомпаній», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, найбільший авіаперевізник Європи, німецька група Lufthansa, оголосила про повне припинення польотів до Ізраїлю та ключових міст Близького Сходу. Рішення ухвалене на тлі ескалації та початку масштабних бойових дій у регіоні, що робить цивільне авіасполучення неможливим.

Як відомо, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження «негайного надзвичайного стану» на всій території країни та заявив про початок превентивних ударів по Ірану для усунення прямих загроз національній безпеці. В ізраїльських містах лунають сирени, а Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проводить масштабну повітряну операцію проти інфраструктури «Хезболли» на півдні Лівану.