Трамп пояснив, що чекає на Іран у разі провалу майбутніх перемовин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп пояснив, що чекає на Іран у разі провалу майбутніх перемовин
Глава Білого дому висловив оптимізм стосовно дипломатичного шляху
фото: Getty Images

Президент США про перемовини з Іраном: «Ми укладемо угоду, або нам доведеться зробити щось дуже жорстке»

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає відправку другої авіаносної ударної групи на Близький Схід для підготовки до військових дій, якщо переговори з Іраном проваляться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю Трампа Axios.

Глава Білого дому каже, що очікує другого раунду американо-іранських переговорів наступного тижня. «Або ми укладемо угоду, або нам доведеться зробити щось дуже жорстке, як минулого разу», – сказав Трамп.

Президент США заявив, що «ми маємо армаду, яка прямує туди, і ще одна може вирушити», додавши, що думає про скерування ще однієї авіаносної групи. Неназваний американський чиновник підтвердив Axios, що були обговорення стосовно відправки другої такої групи до регіону. На Близькому Сході вже діє авіаносець USS Abraham Lincoln та його з'єднання, яке, зокрема, включає винищувачі та має на озброєнні далекобійні крилаті ракети Tomahawk.

Також Трамп висловив оптимізм стосовно дипломатичного шляху, стверджуючи, що Іран «дуже хоче укласти угоду», й через військову загрозу залучений набагато серйозніше, аніж під час попередніх переговорів. «Минулого разу вони не вірили, що я це зроблю», – сказав американський керівник, натякаючи на своє рішення завдати ударів по іранських ядерних об'єктах у 2025-му.

За словами президента Сполучених Штатів, цього разу переговори «дуже відрізняються». «Ми можемо укласти чудову угоду з Іраном», – сказав він.

Нагадаємо, Іран публічно наполягає на тому, що не вестиме переговори стосовно жодних інших питань, окрім своєї ядерної програми – і навіть тоді не відмовиться від свого права на збагачення урану. Президент США назвав очевидним те, що будь-яка угода має охоплювати ядерну програму Тегерана, однак він вважає, що вона також повинна стосуватися запасів балістичних ракет Ісламської Республіки.

До слова, наступний раунд переговорів між США та Іраном очікується найближчими днями. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що визнання права Тегерана на збагачення урану є ключовою умовою подальшого діалогу. За словами міністра, це питання має для Ірану не лише технічне, а й принципове значення.

Теги: Іран США Дональд Трамп

