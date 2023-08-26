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Після атаки безпілотника над Москвою піднявся стовп вогню (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Після атаки безпілотника над Москвою піднявся стовп вогню (відео)
Москвичі з вікон своїх квартир фотографували пожежу
фото із соцмережі

Окупанти заявили про збиття безпілотника на підльоті до Москви

У ніч на 26 серпня у Москві після вибухів спалахнула пожежа. Про «стовп вогню» повідомили жителі столиці країни-агресорки.

«Жителі Південного Сходу Москви повідомили про «стовп вогню», який вони бачили зі своїх вікон близько пів години тому (після атаки безпілотника – ред.). Наразі вогонь майже погас», – повідомили російські телеграм-канали близько 4:45.

Згодом з’явилися повідомлення, що «стовп вогню» у Капотні — це, ймовірно, планові роботи зі спалювання палива на місцевому НПЗ. Але офіційної інформації про це немає.

Як повідомлялося, уночі 26 серпня у Московській області прогриміли вибухи. Столицю РФ нібито намагався атакувати безпілотник. Його сили ППО РФ нібито збили на підльоті до Москви в Істринському районі.

У всіх московських аеропортах було оголошено план «Килим» (вводиться, коли в небі фіксують невідомі об'єкти), усі рейси на виліт та приліт затримуються. Щонайменше 24 авіарейси затримано та вісім скасовано в московських аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Шереметьєво». Наразі аеропорти вже відновили роботу.

Теги: Москва безпілотник вибух пожежа

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