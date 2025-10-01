Зеленський заявив, що Росія ставить під загрозу ядерну безпеку через бездіяльність МАГАТЕ

Зеленський закликає до посилення міжнародного тиску на Росію через загрозу безпеці ядерних об'єктів в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що восьмий день триває блекаут на Запорізькій атомній електростанції, спричинений російськими обстрілами в районі станції. Він підкреслив, що Росія не робить жодних спроб для виправлення ситуації та дозволу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС.

За словами Зеленського, це призводить до серйозної загрози радіаційних інцидентів.

«Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись слабкою позицією МАГАТЕ та директора Рафаеля Гроссі, а також розпорошеністю глобальної уваги», – зазначив він. Президент закликав до рішучих дій для забезпечення безпеки ядерних об'єктів.

Зеленський підкреслив, що кожен день затягування війни Росією та постійні удари по об'єктах української енергетики, зокрема атомних станціях це глобальна загроза. Він наголосив, що в Україні розташовані п'ять атомних станцій, і кожна з них може стати мішенню для російських дронів та ракет.

«Необхідно, щоб країни Європи, Сполучені Штати, країни «Групи семи» та «Групи двадцяти» реально діяли заради миру та безпеки на сто відсотків можливого. Потрібне сильне реагування та відповідний тиск на Росію для захисту життя», – додав Зеленський.

Президент висловив подяку всім у світі, хто не мовчить і підтримує Україну в цей важливий момент.

До слова, поточних запасів пального для резервних дизель-генераторів, на яких працює Запорізька АЕС через масштабний блекаут, вистачить на 10 днів.

МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів вже десятий день залишається без основного джерела живлення. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі наголосив, що в разі повного відключення резервних систем життєзабезпечення може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.

Як повідомлялося, окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС понад тиждень залишається без зв’язку з українською енергосистемою. Живлення систем безпеки забезпечується роботою резервних дизельних електростанцій. Відсутність зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС з української енергосистеми несе великі загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

До слова, президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив про ризики радіаційної аварії, зокрема, через окупацію РФ Запорізької АЕС. Глава держави наголосив, що блекаут на Запорізькій АЕС триває вже тиждень. За його словами, раніше такого не було.