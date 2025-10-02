Росія готується підключити Запорізьку АЕС до власної енергосистеми – Сибіга

Андрій Сибіга: «Кожен крок Росії не тільки несе смертельну небезпеку, але й прокладає шлях до катастрофи»

Російська Федерація навмисне відключила електроенергію на Запорізькій АЕС. Кремль хоче провести тест для подальшого підключення станції до своєї енергосистеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Росія навмисно відключила електропостачання Запорізької АЕС. Це було ручне відключення, здійснене як тест, оскільки Росія готується підключити окуповану Запорізьку АЕС до своєї власної енергосистеми. Наступний крок Росії буде ще небезпечнішим: запуск реактора в умовах окупації – без належного охолодження, без будь-якої ліцензії, поза контролем. Безвідповідальний крок, який має на меті лише продемонструвати контроль Путіна», – заявив він.

Дипломат наголосив, що Запорізьку АЕС слід розглядати як те, чим вона є насправді: інструментом військового маневру. «Кожен крок Росії не тільки несе смертельну небезпеку, але й прокладає шлях до катастрофи. Нещодавнє відключення електроенергії на Чорнобильській АЕС, спричинене ударом Росії по підстанції, вкотре продемонструвало, як Москва використовує ядерну безпеку як зброю», – додав міністр.

Глава МЗС закликав Міжнародне агентство з атомної енергії, його держави-члени та всіх відповідних партнерів вжити всіх можливих заходів, щоб забезпечити негайне проведення відновлювальних робіт на резервній лінії, що залишилася, та кількох інших незалежних зовнішніх підключень до Запорізької АЕС. Такими заходами він назвав, зокрема, гарантії безпеки, дотримання режиму припинення вогню, безперешкодний доступ для ремонтних бригад та надання спеціалізованого обладнання,

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що понад тиждень триває блекаут на Запорізькій атомній електростанції, спричинений російськими обстрілами в районі станції. Він підкреслив, що Росія не робить жодних спроб для виправлення ситуації та дозволу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС.

До слова, міжнародна екологічна організація Greenpeace Україна опублікувала нове супутникове дослідження, яке спростовує заяви Росії про те, що знеструмлення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) сталося внаслідок ударів Збройних сил України. Експерти дійшли висновку, що втрата електропостачання є навмисним актом саботажу з боку Росії, спрямованим на відключення станції від енергосистеми України та подальше підключення до окупованої мережі.