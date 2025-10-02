Головна Країна Політика
search button user button menu button

Росія готується підключити Запорізьку АЕС до власної енергосистеми – Сибіга

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія готується підключити Запорізьку АЕС до власної енергосистеми – Сибіга
За словами глави МЗС, ворог навмисно влаштував блекаут на Запорізькій АЕС
фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга: «Кожен крок Росії не тільки несе смертельну небезпеку, але й прокладає шлях до катастрофи»

Російська Федерація навмисне відключила електроенергію на Запорізькій АЕС. Кремль хоче провести тест для подальшого підключення станції до своєї енергосистеми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Росія навмисно відключила електропостачання Запорізької АЕС. Це було ручне відключення, здійснене як тест, оскільки Росія готується підключити окуповану Запорізьку АЕС до своєї власної енергосистеми. Наступний крок Росії буде ще небезпечнішим: запуск реактора в умовах окупації – без належного охолодження, без будь-якої ліцензії, поза контролем. Безвідповідальний крок, який має на меті лише продемонструвати контроль Путіна», – заявив він.

Дипломат наголосив, що Запорізьку АЕС слід розглядати як те, чим вона є насправді: інструментом військового маневру. «Кожен крок Росії не тільки несе смертельну небезпеку, але й прокладає шлях до катастрофи. Нещодавнє відключення електроенергії на Чорнобильській АЕС, спричинене ударом Росії по підстанції, вкотре продемонструвало, як Москва використовує ядерну безпеку як зброю», – додав міністр.

Глава МЗС закликав Міжнародне агентство з атомної енергії, його держави-члени та всіх відповідних партнерів вжити всіх можливих заходів, щоб забезпечити негайне проведення відновлювальних робіт на резервній лінії, що залишилася, та кількох інших незалежних зовнішніх підключень до Запорізької АЕС. Такими заходами він назвав, зокрема, гарантії безпеки, дотримання режиму припинення вогню, безперешкодний доступ для ремонтних бригад та надання спеціалізованого обладнання,

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що понад тиждень триває блекаут на Запорізькій атомній електростанції, спричинений російськими обстрілами в районі станції. Він підкреслив, що Росія не робить жодних спроб для виправлення ситуації та дозволу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС.

До слова, міжнародна екологічна організація Greenpeace Україна опублікувала нове супутникове дослідження, яке спростовує заяви Росії про те, що знеструмлення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) сталося внаслідок ударів Збройних сил України. Експерти дійшли висновку, що втрата електропостачання є навмисним актом саботажу з боку Росії, спрямованим на відключення станції від енергосистеми України та подальше підключення до окупованої мережі.

Читайте також:

Теги: Андрій Сибіга Запорізька АЕС блекаут МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сійярто вчергове заперечив вступ України до ЄС. Сибіга майстерно відповів
Угорщина знову заперечила вступ України до ЄС. Сибіга майстерно поставив на місце Сійярто
6 вересня, 01:55
За словами Гринчук, через постійні російські обстріли на ЗАЕС функціонує лише одна з десяти ліній електропередач
Міненерго повідомило, скільки разів російські удари знеструмлювали АЕС
15 вересня, 17:55
Убивство людей у Яровій. Україна звернулася до партнерів
Убивство людей у Яровій. Україна звернулася до партнерів
9 вересня, 14:33
Польські військові навчатимуться в Україні збивати російські дрони
Сибіга анонсував візит делегації польських військових до України
12 вересня, 18:29
Сибіга: Це наша дзеркальна відповідь
Україна заборонила в'їзд трьом високопоставленим військовим посадовцям Угорщини
26 вересня, 13:11
Зеленський зідзвонився з генсеком ООН через блекаут на Запорізькій АЕС
Зеленський зідзвонився з генсеком ООН через блекаут на Запорізькій АЕС
30 вересня, 20:45
За словами глави держави, ЗАЕС працює завдяки аварійним дизельним генераторам, які підтримують системи охолодження та безпеки
Один з генераторів, які забезпечують живлення Запорізької АЕС, вийшов з ладу – Зеленський
30 вересня, 21:37
Російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС
На Запорізькій АЕС стався блекаут
23 вересня, 18:05
Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
Генасамблея ООН. Зеленський зробив заяву про блекаут на ЗАЕС
24 вересня, 16:43

Політика

Росія готується підключити Запорізьку АЕС до власної енергосистеми – Сибіга
Росія готується підключити Запорізьку АЕС до власної енергосистеми – Сибіга
Лідери України та Азербайджану обговорили оборонну співпрацю
Лідери України та Азербайджану обговорили оборонну співпрацю
Україна може отримати нову зброю для ударів по РФ після зустрічі з Трампом – Зеленський
Україна може отримати нову зброю для ударів по РФ після зустрічі з Трампом – Зеленський
Зеленський провів зустріч із Санду після виборів у Молдові
Зеленський провів зустріч із Санду після виборів у Молдові
Нардеп Тищенко використав улюблений прийом Черновецького
Нардеп Тищенко використав улюблений прийом Черновецького
ПАРЄ ухвалила резолюцію, що засуджує агресію РФ та її загрози міжнародній безпеці
ПАРЄ ухвалила резолюцію, що засуджує агресію РФ та її загрози міжнародній безпеці

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua