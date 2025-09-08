Головна Світ Політика
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України
Орбан видав цинічну заяву про Україну
фото: АР

Орбан заявив про поділ України на три зони

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову скандальну заяву щодо майбутнього України після завершення війни. В інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet він фактично передбачив поділ української території на три частини, передає «Главком».

За словами угорського прем'єра результатом розділу України стануть «російська зона, демілітаризована зона та західна зона»: «Російська зона вже існує. Сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона має включати», – продовжив він.

Орбан також заявив, що нинішні обговорення в Європі щодо гарантій безпеки для України фактично визнають існування російської зони. Він натякнув, що триває визначення її розміру та структури, а межі так званої «демілітаризованої території» нібито ще обговорюються.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія виграла війну в Україні.

«Ми зараз говоримо так, ніби це ситуація війни без кінця, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну», – сказав він. Орбан додав, що питання лише в тому, коли та за яких обставин Захід визнає цей факт.

Також, зі слів Орбана, Угорщина пропонує українцям стратегічну співпрацю, а не остаточну інтеграцію в ЄС через побоювання бути втягнутими у війну.

До слова, за повідомленням Politico, після розмови президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Будапешт може послабити свій опір щодо вступу України до Європейського Союзу.

Варто зазначити, що депутат європейського парламенту Гельмут Брандштеттер написав, що Україна не обирала війну і назвав Орбана дурнем через його спротив вступу України до ЄС.

«Який же ти дурний, Вікторе Орбан. Україна не обирала війну. Це твій друг, воєнний злочинець путін, зробив цей вибір. І коли європейці вирішуватимуть питання членства України в ЄС, у тебе буде час подумати про власну корупцію».

Теги: росія Віктор Орбан

