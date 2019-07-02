Повінь у Сибіру: кількість загиблих наближається до 20



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На даний момент підтоплено понад чотири тисячі будинків, у яких живуть майже 10 тисяч осіб

Станом на 2 липня внаслідок повені в Іркутській області постраждали понад 700 осіб, 155 з них були госпіталізовані, - ЗМІ

У Сибіру 18 осіб стали жертвами повеней в Іркутській області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними Міністерства надзвичайних ситуацій РФ, станом на 2 липня внаслідок повені в Іркутській області постраждали понад 700 осіб, 155 з них були госпіталізовані. Ще дев'ять осіб, а також одна дитина, вважаються зниклими без вісті.

Як повідомлялося, у Сибіру ціле місто йде під воду (фото, відео).

Так, з 27 червня у результаті сильних дощів затопило місто Тулун і Тулунський район Іркутської області через підйом рівня води у річках. На даний момент підтоплено понад чотири тисячі будинків, у яких живуть майже 10 тисяч осіб. Також без світла залишилися 27 тисяч людей. Рівень води на федеральній трасі досяг трьох метрів, зруйновано 15 автомобільних мостів. У місті почалася евакуація населення.

Нагадаємо, в червні в результаті повені в східній частині Китаю загинули шестеро людей. Крім того, за даними місцевих служб, ще одна людина вважається зниклою безвісти після того, як на провінцію Цзянсі обрушилися сильний вітер і град.

Варто зазначити, що через проливні дощі в Афганістані виникли повені, в результаті яких загинули щонайменше 24 людини.