Сеул під прицілом: КНДР розгортає нову далекобійну артилерію, яка дістане до Сеулу

Пхеньян офіційно оголосив про плани радикального посилення військової присутності вздовж південного кордону. До кінця 2026 року КНДР розгорне нові самохідні гаубиці, дальність стрільби яких дозволяє вражати стратегічні об’єкти в самому серці Південної Кореї. Кім Чен Ин особисто проінспектував військові заводи та випробування нового бойового корабля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на KCNA.

Лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав ключове оборонне підприємство, де йому звітували про готовність перших трьох дивізіонів нових 155-мм самохідних гармат-гаубиць. Головна особливість цієї зброї — дальність стрільби понад 60 км. Враховуючи географічну близькість кордону до столиці Південної Кореї, під прямим ударом опиняється весь столичний регіон, де мешкає близько 25 млн людей. Кім наголосив, що розгортання цих систем забезпечить «перевагу в наземних операціях» і стане частиною безпрецедентного зміцнення оборони цього року.

Окрему увагу диктатор приділив морським випробуванням нового есмінця класу «Чхве Хьон» (Choe Hyon) водотоннажністю 5000 тонн. Доля цього судна була непростою: під час спуску на воду в травні 2025 року сталася серйозна аварія, через яку корпус отримав пробоїни. Проте після прискореного ремонту та успішних пусків крилатих ракет у квітні-травні 2026 року, корабель готують до передачі флоту.

Під час інспекції есмінця Кіма супроводжувала його донька Кім Чжу Е. Її регулярна присутність на випробуваннях стратегічного озброєння та військових кораблях підкріплює думку аналітиків про те, що дівчинку офіційно готують до ролі наступниці.

Нагадаємо, Північна Корея внесла зміни до своєї конституції та офіційно прибрала всі згадки про можливе возз’єднання з Південною Кореєю. Водночас лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав нові повноваження, зокрема контроль над ядерними силами держави.