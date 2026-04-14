Північна Корея випробувала нові можливості флоту

З есмінця запустили крилаті та протикорабельні ракети, за випробуваннями особисто спостерігав Кім Чен Ин

Північна Корея провела випробування стратегічних крилатих і протикорабельних ракет із військового есмінця в межах перевірки його бойових можливостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Запуски відбулися під час тестування експлуатаційної ефективності есмінця «Чхве Хьон». Під час випробувань було запущено дві стратегічні крилаті ракети та три протикорабельні ракети.

Їх використовували для перевірки інтегрованої системи управління озброєнням корабля, відпрацювання процедур запуску екіпажем і оцінки точності ураження цілей.

За даними північнокорейської сторони, крилаті ракети перебували в польоті понад дві години, а протикорабельні — близько пів години, вражаючи цілі у водах біля західного узбережжя країни.

За випробуваннями особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин разом із представниками міністерства оборони та командування Військово-морських сил.

У KCNA також повідомили, що того ж дня Кім Чен Ин ознайомився з планами щодо оснащення озброєнням ще двох есмінців, які наразі перебувають на етапі будівництва.

Раніше Північна Корея повідомила про успішні випробування систем електромагнітної зброї та вуглецевих бомб, які є «особливими засобами стратегічного характеру». Зазначається, що випробування тривали з 6 по 9 квітня. Як вказують журналісти, Пхеньян вперше відкрито заговорив про використання енергії для виведення з ладу техніки.

Вуглецеві волокнисті бомби призначені для замикання електромереж. Цей тип зброї зазвичай використовує електромагнітну енергію, а не вибухівку, для руйнування або пошкодження цілей, особливо електронної інфраструктури.