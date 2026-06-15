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Британський суд визнав українця винним у підпалі майна прем'єра Британії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Британський суд визнав українця винним у підпалі майна прем'єра Британії
22-річний громадянин України Роман Лавринович
фото: bbc.com

Слідство встановило, що обвинувачений отримував завдання через загадковий Telegram-акаунт, однак доказів причетності Росії не знайшли

Лондонський суд Олд-Бейлі визнав громадянина України Романа Лавриновича винним у підпалі майна, пов'язаного з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. У цій же справі винним визнали громадянина Румунії Станіслава Карпіука, який народився в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Йдеться про серію підпалів, які сталися у травні минулого року в Лондоні. Тоді правоохоронці отримали повідомлення про пожежу в будинку, пов'язаному зі Стармером, а також у помешканні, де нинішній британський прем'єр проживав раніше. Крім того, було підпалено автомобіль Toyota, який колись належав політику.

Суд визнав Романа Лавриновича винним за двома пунктами обвинувачення. Водночас його виправдали за статтями про підпал із загрозою для життя людей.

Лавриновича та Станіслава Карпіука також визнали винними у змові з метою підпалу. Ще одного обвинуваченого у справі – 35-річного громадянина України Петра Починка – суд виправдав.

Остаточний вирок у справі мають оголосити у п'ятницю. Під час судового процесу стало відомо, що Лавриновичу нібито пропонували гроші за виконання підпалів через Telegram-акаунт під назвою EL Money. За даними слідства, співрозмовник використовував як українську, так і російську мови.

Водночас прокурори не уточнили, хто саме стояв за цим акаунтом і хто міг координувати дії виконавців. Керівниця антитерористичного підрозділу поліції Лондона Хелен Фланаган заявила, що слідство не отримало доказів причетності Росії до цих нападів.

Справу розглядали на тлі підвищеної уваги до безпеки британських політиків та державних діячів. Через характер злочинів до розслідування було залучено підрозділи, які спеціалізуються на боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, раніше британські правоохоронці перевіряли можливу причетність Росії до серії підпалів майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Водночас джерела наголошували, що навіть у разі встановлення російського сліду це не обов’язково означатиме, що атаки були безпосередньо організовані Кремлем або що виконавці знали про можливу причетність РФ до їхнього планування.

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Теги: Велика Британія розслідування Кір Стармер

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