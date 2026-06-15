Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна отримала доступ до резерву кібербезпеки Євросоюзу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримала доступ до резерву кібербезпеки Євросоюзу
ЄС надаватиме Україні екстрену допомогу у разі кібератак
фото: prostir.ua

У разі масштабної кібератаки Київ зможе оперативно залучити фахівців та ресурси ЄС для захисту критичної інфраструктури

Україна отримала можливість користуватися екстреною кіберпідтримкою Європейського Союзу для реагування на масштабні кіберінциденти. Відповідне рішення схвалила Рада ЄС, яка підтримала включення України до Резерву кібербезпеки Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

У Єврокомісії зазначили, що це рішення відображає тісну співпрацю між Україною та Європейським Союзом у сфері цифрової безпеки та відповідає цілям стратегічного цифрового партнерства.

Завдяки новому статусу Україна зможе активувати механізм екстреної допомоги ЄС у разі масштабних кібератак або серйозних інцидентів у цифровому середовищі. Йдеться насамперед про захист критично важливої інфраструктури, державних установ та інших об'єктів, які можуть стати мішенню для кіберзлочинців або ворожих державних структур.

У Брюсселі наголосили, що рішення є частиною ширшої політики посилення кіберстійкості Європи на тлі зростання кількості та складності кіберзагроз.

Виконавча віцепрезидентка Європейської комісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккунен привітала приєднання України до резерву.

«Вітаючи Україну в Резерві кібербезпеки ЄС, ми зміцнюємо нашу колективну оборону та підтверджуємо принцип солідарності, який лежить в основі цифрового майбутнього Європи. У час, коли кібератаки становлять постійну загрозу, наша єдність — наш найбільший актив», – заявила вона.

Резерв кібербезпеки ЄС працює під управлінням Агентства Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA). Механізм передбачає залучення надійних приватних компаній та експертів, які можуть оперативно надавати допомогу державам у разі масштабних кіберінцидентів.

У Єврокомісії вважають, що участь України в цій системі дозволить посилити взаємодію між європейськими та українськими фахівцями у сфері кіберзахисту, а також забезпечить швидше реагування на сучасні цифрові загрози.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз розширив санкційний список та включив до нього понад 80 фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із Росією. Під обмеження потрапили генеральний прокурор РФ Олександр Гуцан, виконавчий директор «Ростеху» Олег Євтушенко, митрополит Тихон Шевкунов, якого називають «духівником Путіна», а також колишній російський омбудсмен Павло Астахов.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз кібербезпека Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін наказав перевірити систему охорони після удару по керівництву Ірану
Путін злякався власних камер. Штучний інтелект відкрив нову вразливість Кремля
8 червня, 11:44
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Канцлер Німеччини може очолити переговори ЄС з Росією
Прем'єр Чехії назвав головного кандидата на переговори з Росією
4 червня, 21:47
Пожежа на заводі «Прогресс» у Мичуринську після атаки безпілотників
Безпілотники вдарили по заводу в Тамбовській області і атакували Москву
3 червня, 02:15
Кілька днів тому Фіцо попереджав про подібні ризики
Фіцо після падіння російського дрона в Румунії закликав ЄС негайно розпочати діалог з Москвою
29 травня, 17:01
Мадяр: Сказав генсеку, що Угорщина не відправлятиме зброю чи бойову техніку на російсько-українську війну
Мадяр відповів, чи постачатиме Угорщина зброю Україні
28 травня, 23:44
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на брифінгу в Гельсінборзі, 22 травня 2026 року
Рютте: Україна повертає території, і Путін цим невдоволений
22 травня, 23:00
Рубіо попередив про ризик великого конфлікту через дії Росії у Балтії
Держдеп США зробив тривожну заяву про ситуацію у Балтії
22 травня, 21:45
Влада оприлюднила статистику після хвилі мігрантського хайпу
Антимігрантська паніка. Влада повідомила, звідки в Україну їдуть працювати іноземці: ТОП-10 країн
20 травня, 08:41
На цей момент офіційно підтверджено інформацію про двох постраждалих осіб
Вибух на АЗС у П’ятигорську: над містом піднявся вогняний стовп, є постраждалі (відео)
16 травня, 13:57

Соціум

Україна отримала доступ до резерву кібербезпеки Євросоюзу
Україна отримала доступ до резерву кібербезпеки Євросоюзу
ЮНЕСКО засудила напади на культурні цінності України та готова допомогти у відновленні
ЮНЕСКО засудила напади на культурні цінності України та готова допомогти у відновленні
Частину Ейфелевої вежі продадуть на аукціоні
Частину Ейфелевої вежі продадуть на аукціоні
Тула у Росії опинилася під атакою БпЛА
Тула у Росії опинилася під атакою БпЛА
У Ріо-де-Жанейро зіткнулися два гелікоптери, загинув відомий співак
У Ріо-де-Жанейро зіткнулися два гелікоптери, загинув відомий співак
Путін зателефонував Трампу: вітав із днем народження і скаржився на ЗСУ
Путін зателефонував Трампу: вітав із днем народження і скаржився на ЗСУ

Новини

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Сьогодні, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Сьогодні, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua