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В Іркутській області розбився бомбардувальник Ту-22M3

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Іркутській області розбився бомбардувальник Ту-22M3
Літак упав на березі Ангари
фото: скриншот з відео

Після авіакатастрофи в небо піднявся густий стовп диму

Радянський надзвуковий літак Ту-22M3 розбився поблизу Свірська в Іркутській області. Екіпажу, за попередніми даними, вдалося врятуватися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Як зазначили очевидці, люди вистрибнули з бомбардувальника з парашутами. Потім літак впав на березі Ангари.

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Після цього в небо піднявся густий стовп диму. Імовірно, причиною аварії літака стала відмова двигунів. На борту Ту-22 перебували командир літака, його помічник, штурман-навігатор та штурман-оператор.

Ту-22М – надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій зі змінною геометрією крила. Розроблений КБ Туполєва в 1960-х роках. Виготовлявся в двох основних модифікаціях: Ту-22М2 (знятий з озброєння в 1990-х роках) та Ту-22М3, який виготовлявся з 1978 по 1993 рік та експлуатується ПКС Росії, станом на 2025 рік.

До слова, губернатор Мурманської області Андрій Чибіс офіційно підтвердив загибель генерал-лейтенанта Олександра Отрощенка під час авіатрощі в тимчасово окупованому Криму. Він перебував на борту військово-транспортного літака Ан-26.

Аварія сталася ввечері 31 березня літак Ан-26 зник із радарів під час польоту над територією окупованого Криму. На борту перебували сім членів екіпажу та 22 пасажири, всі вони загинули.

Також 3 квітня у тимчасово окупованому Криму зазнав аварії російський багатоцільовий винищувач Су-30. Інцидент стався близько 11:00 під час так званого «навчально-тренувального польоту». Стверджується, що літак був без боєкомплекту.

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Теги: росія авіакатастрофа стратегічні бомбардувальники

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