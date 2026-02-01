Затримання п'ятирічної дитини агентами ІСЕ: суд наказав звільнити хлопчика
Поширені зображення хлопчика в оточенні співробітників ICE спричинили хвилю обурення в США
Федеральний суддя США зобов’язав Імміграційну та митну службу США (ICE) звільнити п’ятирічного Ліама Конехо Рамоса та його батька Адріана Конехо Аріаса з-під варти в центрі утримання в штаті Техас. Про це пише АР, передає «Главком».
Рішення ухвалив федеральний суддя Фред Бієрі, який постановив, що хлопчика та його батька мають звільнити не пізніше вівторка, 3 лютого.
Варто зазначити, що Ліама Конехо Рамоса та його батька затримали 20 січня у передмісті Міннеаполіса, після чого їх перевезли до слідчого ізолятора в Діллі, штат Техас.
Поширені зображення хлопчика в капелюсі-кроликові та з рюкзаком із «Людиною-павуком» в оточенні співробітників ICE спричинили хвилю обурення в США.
Суддя також зробив символічні та різкі зауваження, зазначивши, що дії влади демонструють «незнання урядом американського історичного документа – декларації незалежності».
Нагадаємо, 22 січня Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало у штаті Мен велику спецоперацію під назвою «Улов дня», офіційною метою якої є пошук іноземців із кримінальним минулим.
Як відомо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія спровокувала масові протести у понад 10 містах країни.
Також повідомлялось, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав «прикрим інцидентом» загибель медбрата Алекса Претті в Міннеаполісі під час рейдів Міграційної та митної служби США (ICE). За словами Трампа, той не мав носити з собою зброю.
Як повідомляє CNN, чергова трагедія в Міннесоті, де внаслідок дій федеральних агентів загинув громадянин США, демонструє, що жорстка лінія адміністрації Дональда Трампа вийшла далеко за межі звичайної боротьби з нелегальною міграцією.
До слова, схвалення імміграційної політики президента США Дональда Трампа впало до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Про це свідчить нове опитування Reuters/Ipsos.
