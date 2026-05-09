Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп повідомив, коли Іран відповість на пропозицію США про припинення війни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп повідомив, коли Іран відповість на пропозицію США про припинення війни
Трамп заявив, що США очікують відповіді від Ірану
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Трамп уникнув відповіді на запитання про те, чому іранці повільно просувають переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон очікує отримати відповідь від Тегерана на пропозицію про припинення війни. За словами Трампа, Тегеран має надати свою відповідь увечері 8 травня (ранок 9 травня за київським часом), пише «Главком».

Американський лідер відмовився сказати, чи вважає, що Тегеран навмисно затягує цей процес.

На запитання, чи отримав він відповідь від Ірану, Трамп відповів: «Ми почуємо від них, мабуть, сьогодні ввечері».

Варто зазначити, що у ніч на 8 травня США та Іран звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню.

CENTCOM заявив, що американські кораблі зазнали атаки з боку Ірану ракетами, дронами та малими бойовими катерами, після чого США завдали ударів у відповідь по іранських військових об’єктах.

У свою чергу Корпус вартових ісламської революції заявив, що Іран провів «масштабну операцію після агресії США» проти іранського танкера поблизу порту Джаск.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Іран США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація Дональда Трампа різко розкритикувала політику відкритих кордонів у ЄС
Білий дім звинуватив ЄС у створенні умов для терору
7 травня, 13:26
Тернер побудував медіаімперію
Помер засновник CNN Тед Тернер
6 травня, 17:50
Дональд Трамп і Володимир Зеленський
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
5 травня, 13:03
Влада ОАЕ звернулася до своїх громадян
ОАЕ заборонили своїм громадянам поїздки до трьох країн
1 травня, 06:54
Підозрюваний у стрілянині під час затримання
Стрілянина на вечері кореспондентів у США: підозрюваний висловлював претензії до Трампа у соцмережах
27 квiтня, 02:00
Спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф з командувачем армії Пакистану Асімом Муніром у Тегерані
Іран заявив про стратегічну перемогу над США
19 квiтня, 05:28
Блокада створила серйозну невизначеність для світового ринку нафти, судноплавних компаній і страховиків
Блокада Ормузької протоки: танкери змінюють маршрути, рух різко впав
14 квiтня, 23:58
США заявили, що розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього
«Ви сумуватимете за бензином по $4–5». Іран відреагував на оголошену Трампом морську блокаду
13 квiтня, 08:48
Прем’єр Британії звинуватив Трампа і Путіна у коливаннях цін
«Мені набридло». Прем'єр Британії різко пройшовся по США
10 квiтня, 17:55

Політика

Поблизу ключового експортного хабу Ірану з'явилась велика нафтова пляма (фото)
Поблизу ключового експортного хабу Ірану з'явилась велика нафтова пляма (фото)
США запровадили санкції проти ракетної та безпілотної програми Ірану
США запровадили санкції проти ракетної та безпілотної програми Ірану
Трамп повідомив, коли Іран відповість на пропозицію США про припинення війни
Трамп повідомив, коли Іран відповість на пропозицію США про припинення війни
Перемир'я України та Росії може тривати довше трьох днів – Трамп
Перемир'я України та Росії може тривати довше трьох днів – Трамп
Ексгенсек НАТО закликав включити Україну в новий оборонний альянс
Ексгенсек НАТО закликав включити Україну в новий оборонний альянс
Ізраїль і Ліван повернуться за стіл переговорів: умова США – роззброїти «Хезболлу»
Ізраїль і Ліван повернуться за стіл переговорів: умова США – роззброїти «Хезболлу»

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua