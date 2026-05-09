Трамп повідомив, коли Іран відповість на пропозицію США про припинення війни

Трамп заявив, що США очікують відповіді від Ірану

Трамп уникнув відповіді на запитання про те, чому іранці повільно просувають переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон очікує отримати відповідь від Тегерана на пропозицію про припинення війни. За словами Трампа, Тегеран має надати свою відповідь увечері 8 травня (ранок 9 травня за київським часом), пише «Главком».

Американський лідер відмовився сказати, чи вважає, що Тегеран навмисно затягує цей процес.

На запитання, чи отримав він відповідь від Ірану, Трамп відповів: «Ми почуємо від них, мабуть, сьогодні ввечері».

Варто зазначити, що у ніч на 8 травня США та Іран звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню.

CENTCOM заявив, що американські кораблі зазнали атаки з боку Ірану ракетами, дронами та малими бойовими катерами, після чого США завдали ударів у відповідь по іранських військових об’єктах.

У свою чергу Корпус вартових ісламської революції заявив, що Іран провів «масштабну операцію після агресії США» проти іранського танкера поблизу порту Джаск.