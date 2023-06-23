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Погрози засновника ПВК «Вагнера»: Пєсков заявив, що Путіну все доповіли

Діана Гасюк
glavcom.ua
Погрози засновника ПВК «Вагнера»: Пєсков заявив, що Путіну все доповіли
Президент Росії Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Президента Росії вже поінформували про всі події навколо Пригожина

Президент РФ Володимир Путін в курсі ситуації, що розгортається навколо засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, вживаються всі необхідні заходи. Про це журналістам повідомив речник глави держави Дмитро Пєсков, повідомляє «ТАСС».

«Президента Путіна поінформовано про всі події навколо Пригожина. Необхідні заходи вживаються», - сказав він.

При цьому російський Національний антитерористичний комітет порушив кримінальну справу проти Пригожина «за заклики до збройного заколоту».

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, увечері засновник ПВК «Вагнера» звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. Внаслідок цього нібито загинула величезна кількість солдатів.

Зокрема ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин подав заявку до Слідчого Комітету РФ щодо діяльності міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова. Зокрема терорист звинуватив військову верхівку РФ у геноциді російського народу та вбивстві російських солдатів.  

Раніше Євген Пригожин розповів, що обстріли на Донбасі в період з 2014 року мали різну інтенсивність і, у більшості випадків, це був, а взаємний «обмен боеприпасами» між позиціями армії РФ та українськими підрозділами. А війна була потрібна, щоб купка тварей попіарилась, а Шойгу отримав маршала. 

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