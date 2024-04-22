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Одна з країн ЄС збирається обмежити прийом біженців із України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Одна з країн ЄС збирається обмежити прийом біженців із України
Президент Німецької асоціації районів висловив думку, що українцям краще залишатися в безпечних місцях на заході України
фото ілюстративне

Кілька районів і муніципалітетів Німеччини регулярно стикаються з переповненням через мігрантів

Деякі райони та муніципалітети Німеччини обмежили можливості прийому нових біженців, зокрема й з України. Це відбувається з огляду на стабільно високий рівень міграції. Про це  заявив президент Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхард Загер в інтерв'ю для Welt.

За його словами, кілька районів і муніципалітетів регулярно стикаються з переповненням через міграцію, яка включає як законні, так і нелегальні потоки. Інтеграція такої великої кількості людей стає неможливою, а проблеми зростають.

«При всій важливій солідарності з Україною ми вдаємося до питання, чи потрібно стільком людям з країни, яку атакує Росія, приїхати до нас», – зазначив Загер.

Він висловив думку, що українцям краще залишатися в безпечних місцях на заході України. Загер також висловив думку, що Польща може бути більш готовою прийняти українських біженців за підтримки ЄС.

Президент DLT висловив серйозні занепокоєння стосовно питання міграції та наголосив на необхідності «послідовного захисту кордонів Німеччин». Він запропонував масштабні політичні дебати з проблеми, оскільки країні складно приймати більше ніж 300 тисяч мігрантів щорічно.

Нагадаємо, нещодавно в Німеччині було введено систему соціальних платіжних карток. Тепер кожен четвертий біженець вирішив або повернутись до України, або почати працювати.

До відома, Німеччина посідає перше місце у ЄС за кількістю українських біженців – за останніми підрахунками, тимчасовий захист отримали вже 1,65 млн українців. Водночас рівень зайнятості набагато нижчий, ніж в сусідніх країнах (зараз у Німеччині працює четверта частина працездатних біженців).

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Теги: біженці Німеччина

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