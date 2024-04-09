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Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці

Катерина Іванова
glavcom.ua
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці
Громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захисn
фото: Reuters

Найбільше українців залишається у Німеччині, Польщі і Чехії

У країнах Євросоюзу наразі проживають 4,2 млн українців, які користуються тимчасовим захистом. Але останнім часом кількість людей із таким статусом знижується. Про це повідомляє Євростат.

На кінець лютого 2024 року країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість шукачів тимчасового захисту з України, були:

  • Німеччина (1 286 580 осіб; 30,4% від загальної кількості ЄС);
  • Польща (957 200; 22,6%);
  • Чехія (385 075; 9,1%).

За місяць (від січня до лютого) найбільше абсолютне зростання кількості шукачів притулку спостерігалося в Німеччині (+16 430; +1,3%), Польщі (+5 640; +0,6%) та Чехії (+3 885; + 1,0%).

Водночас у лютому стало менше українців із тимчасовим захистом у п'яти країнах ЄС:

  • Австрії (-1 420 осіб; -1,7%);
  • Франції (-685; -1,1%);
  • Естонії (-550; -1,5%);
  • Нідерландах (-120; - 0,1%);
  • Мальті (-20; -1,0%).
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці фото 1

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найбільша кількість тих, хто отримував тимчасовий захист на тисячу осіб місцевого населення на кінець лютого 2024 року спостерігалася в Чехії (35,6 на тисячу осіб), Литві (26,5) і Польщі (26,0), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,4 на тис. осіб.

Громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист. Дорослі жінки становили майже половину (46,0%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Діти становили майже третину (32,9%), а дорослі чоловіки – 21,2%.

Нагадаємо, найбільше українських біженців у січні цього року поїхали з Італії – країну залишили понад 18 тис осіб. 

Стало відомо, у яких країнах Європи найбільші виплати для українських біженців. Найбільше грошей українці отримують у Норвегії – при проходженні інтеграційної програми виплачується близько 1400 євро на місяць.

До слова, більшість українських біженців і внутрішньо переміщених осіб (65 і 72% відповідно) хочуть повернутися додому.

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Теги: біженці населення Чехія Німеччина Польща

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