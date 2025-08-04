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Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке
Люди віком від 18 до 25 років повідомляють про менший рівень щастя, ніж це було раніше
фото із відкритих джерел

Покоління Z стикається з кризою чверті життя і це стає для молоді складним випробуванням 

Для багатьох молодих людей, особливо представників покоління Z (зумерів), (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік), роки, які мали стати найкращими в житті, виявилися зовсім іншими. Молодь у віці приблизно від 20 до 35 років переживає періоди значного стресу, тривоги та невпевненості в собі. Деякі з них називають це своєю «кризою чверті життя», пише «Главком» із посиланням на CNBC.

«Існує багато факторів, що сприяють цьому. Приміром у США існує величезна проблема самотності, яка набагато більше впливає на молодих людей, ніж на старше покоління – лише 17% дорослих американців віком до 30 років повідомляють, що мають глибокі соціальні зв’язки», – йдеться у матеріалі.

Молодь віком від 18 до 25 років повідомляє про менший рівень щастя, ніж люди у віці 40-50 років. Серед причин, які вони називають, є негативний вплив соціальних мереж.

Зумери намагаються впоратися з типовими викликами молодості, такими як пошук себе, старт кар'єри, здобуття незалежності від батьків, а також постійний тиск глобальних криз: економічної нестабільності, геополітичних конфліктів, зміни клімату. Як стверджують експерти, не дивно, що вони почуваються «виснаженими та загнаними у глухий кут».

«Я не заздрю зумерам. Звичайно, кожне покоління відповість: «Я теж проходив через етапи дорослішання», але кількість суперечливих факторів і стресів, з якими стикаються зумери сьогодні, на мою думку, безпрецедентно», – каже терапевт Сейді Салазар.

Терапевт Жасмін Троттер ділиться, що під час цієї кризи люди можуть переживати сильні емоції, зокрема:

  • відчувати тиск через необхідність визначити своє призначення;
  • відчувати стрес чи тривожність;
  • сумніватися щодо важливих рішень – де жити, коли створити сім'ю;
  • відчувати розчарування через те, де вони зараз у житті;
  • бути пригніченими через фінансові труднощі;
  • нудьгувати по собі в минулому – за тією версією себе, яку вони залишають, дорослішаючи.

Салазар наголошує: вступ у доросле життя – сам собою виклик, адже потрібно влаштуватися на роботу, знайти партнера, переїхати в першу квартиру. І все це – на тлі економічних та політичних чинників.

При цьому молодь стикається з жорсткою конкуренцією на ринку праці, навіть на початкових позиціях, оскільки галузі, які раніше здавалися стабільними, суттєво скорочують найм.

Для того, щоб пройти непростий період, варто зменшити тиск на себе, уникаючи порівнянь – особливо у соцмережах. «Кожен рухається у власному темпі. Немає сенсу порівнювати, адже ви не знаєте, що відбувається в житті іншої людини, проте точно знаєте, що відбувається у вашому», – зауважує Троттер.

Салазар радить знайти щоденні практики, що допоможуть відчути опору. Це може бути улюблене тренування – стабільність ритуалу дає відчуття контролю за життям. Звернення до терапевта може стати в нагоді як для аналізу та розвитку саморозуміння, так і для формування навичок, які допоможуть впоратися з конкретними симптомами, що супроводжують цей період.

Нагадаємо, ринок праці продовжує поповнювати покоління Z. Це покоління не втомлюється дивувати інших звичками. Одна із них – несерйозне ставлення до домовленості про вихід на роботу. Нещодавно з'явився новий тренд – піти в перший день або взагалі не вийти на роботу після прийняття пропозиції роботодавця. 

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Теги: стрес молодь

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