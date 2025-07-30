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«Звільнився в перший робочий день»: у покоління зумерів новий тренд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Звільнився в перший робочий день»: у покоління зумерів новий тренд
Покоління зумерів має інший підхід до працевлаштування
фото із відкритих джерел

Покоління Z не готове перепрацьовувати заради невиразних перспектив і триматися за роботу за всяку ціну 

Ринок праці продовжує поповнювати покоління Z або зумери – молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік. Це покоління не втомлюється дивувати інших звичками. Одна із них – несерйозне ставлення до домовленості про вихід на роботу. Нещодавно з'явився новий тренд – піти в перший день або взагалі не вийти на роботу після прийняття пропозиції роботодавця. Проблема виникла у США, де 34% зумерів зізналися, що приймали пропозицію про працевлаштування та не виходили на роботу в перший день. Про це пише «Главком» із посиланням на The Week.

З'явилося спеціальне поняття Career Catfishing – коли претендент приймає відразу кілька пропозицій (так званих офферів), але реально виходить тільки до одного роботодавця, не повідомляючи інших. Нарівні з ним йде Ghosting on Day 1 – коли людина стає «примарою», тобто зникає в перший день або взагалі не з'являється на роботі. Після США ці тренди прийшли до Британії, Канади, Австралії та Європи. 

«Те, що відбувається з поколінням Z та їхнім підходом до роботи, – це чистий хаос», – сказав Яків Філіппенко, генеральний директор і засновник веб-сайту з рекрутингу Intch. 

Згідно з дослідженнями, Career Catfishing практикували 34% покоління зумерів, 24% мілініалів (покоління, до якого зазвичай прийнято відносити людей, які народилися, за різними класифікаціями, приблизно з початку 1980-х до середини 1990-х років), 11% покоління Х (термін, що застосовується до покоління людей, що народилися приблизно з 1964 по 1980, за іншими джерелами – з 1965 по 1979 рік) та всього 7% бебі-бумерів (люди, які народилися між 1946 та 1964 роками). Картину можна доповнити даними про те, що навіть якщо молодь не звільнилася відразу, 91% тих, хто не вписався, покинуть роботу в перший місяць, а з тих, хто залишиться, ще 80% готові піти протягом першого пів року.

Йдеться про з докорінну перебудову взаємин «співробітник – організація – суспільство». Відбувається зміна епох, у якій всі традиційні підходи та інструменти підлягають ревізії та переоцінці з погляду їх ефективності.

Покоління Z, або зумерів сформувалося в епоху небувалих змін та потрясінь. При цьому вони перші, хто виріс в інтернеті, а не поряд з ним. Багато хто з них навчився включати девайси раніше, ніж говорити, і всі вони з самого раннього дитинства мали доступ до інформації, порівнянь, відгуків, спільнот.

Зумери швидко навчаються, вміють це робити самостійно, що неминуче змінить ландшафт освіти вже найближчим часом. Вони не сприймають авторитети і не дуже хочуть робити кар'єру, чим ламають звичні інструменти корпоративного управління.

Деякі користувачі закликали не засуджувати зумерів, а робити висновки – адже нові кадри швидко помічають недоліки, тоді як досвідченіші співробітники просто змирилися зі своїм становищем і не бачать проблем. Крім того, цінності поколінь Z, Y та X сильно відрізняються. Сучасна молодь не зацікавлена в побудові кар'єри – їм важливіше дотримуватись балансу життя-робота.

До слова, зумери більше не кажуть «алло» розпочинаючи розмову по телефону. Наразі це нова норма цифрової поведінки. Представники покоління Z або зумерів (люди, які народилися приблизно з кінця 1990-х до початку 2010-х років), масово відмовляються від звичного вітання на початку телефонної розмови.

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Теги: робота молодь

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