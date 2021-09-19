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    У порту Роттердама знайшли кокаїн на 300 мільйонів євро

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    Це найбільша партія такого &laquo;товару&raquo; в Роттердамі за останні роки - У порту Роттердама знайшли кокаїн на 300 мільйонів євро
    Це найбільша партія такого «товару» в Роттердамі за останні роки
    Фото NOS

    Понад чотири тонни наркотиків виявили у контейнері, призначеному для відправки в Польщу

    У порту Роттердама знайшли 4022 кг кокаїну на 301 млн євро. Про це повідомляє NOS.

    «Йдеться про 4022 кг кокаїну вартістю понад 301 мільйон євро. Це найбільша партія кокаїну в порту Роттердама за останні роки», – йдеться у повідомленні.

    Кокаїн був знайдений у контейнері з деревом із Сурінаму, призначеному для польської компанії.

    Ця знахідка входить у трійку найбільших за останні роки.

    Нагадаємо, нещодавно слідчі столичної поліції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури задокументували незаконну діяльність 37-річного уродженця іншої держави, який зберігав та збував наркотики. Після проведення двох оперативних закупок правоохоронці вилучили понад 350 грамів кокаїну на загальну суму $35 тисяч.

    Також кіберфахівці СБУ в Хмельницькій області нейтралізували наркобанду, яка щомісяця збувала оптові партії наркотиків і психотропних речовин на мільйони гривень. Торгівля йшла через Telegram.

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    Теги: наркотики
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    У порту Роттердама знайшли кокаїн на 300 мільйонів євро