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Навіщо Китай відправляє солдатів на війну в Україну? Версія The Hill

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Навіщо Китай відправляє солдатів на війну в Україну? Версія The Hill
Громадяни Китаю, взяті у полон українськими військовими, на пресконференції у Києві розповіли про службу в російській армії
фото: glavcom.ua

Уряд США розцінює цих військових як найманців, які формально не пов’язані з офіційним Пекіном

Китай відправляє солдатів в Україну для того, щоб отримати безпосередній досвід з поля бою та використати його для майбутніх воєн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Колишній співробітник західної розвідки повідомив, що на боці Росії в Україні воюють близько 200 китайських військових. Цю інформацію частково підтвердили двоє чинних американських посадовців, які на умовах анонімності зазначили, що чисельність таких солдатів перевищує сотню.

Президент України Володимир Зеленський також заявив про присутність понад 150 китайських військових, а українські сили нещодавно взяли в полон двох із них.

Уряд США розцінює цих військових як найманців, які формально не пов’язані з офіційним Пекіном. Однак незалежно від того, наскільки ця версія відповідає дійсності, Вашингтон та інші західні країни, на думку колумніста Гордона Чанга, повинні вжити жорстких санкцій проти Китаю за те, що він дозволяє своїм громадянам брати участь у війні проти України.

«Комуністична партія прагне отримати досвід з перших рук на полі бою в Україні, щоб використати його для підготовки Народно-визвольної армії (НВАК) до майбутніх воєн», – сказав Річард Фішер з Міжнародного центру оцінки та стратегії у Вашингтоні. «Для НВАК поле бою в Україні є прикладом революційного протистояння між безпілотними озброєннями та системами радіоелектронної боротьби, спрямованими проти них».

Аналітик Фішер вважає, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК), отримавши бойовий досвід в Україні, зможе значно підвищити свої шанси на блискавичну перемогу у разі вторгнення на Тайвань.

Також ймовірно, що китайські офіцери роблять більше, ніж просто спостерігають і доповідають Китаю. Вони також можуть давати поради своїм російським колегам. Зрештою, як йдеться у матеріалі, Китай підтримує військові зусилля Росії з самого початку.

Журналіст вважає, що Китай майже, напевно, дав згоду на вторгнення, оприлюднивши 5300-слівну спільну заяву Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в Пекіні 4 лютого 2022 року – всього за 20 днів до нападу Росії на Україну. Путін, можливо, хотів розпочати раніше, але, очевидно, погодився з побажаннями Китаю й зачекав до завершення зимової Олімпіади в Пекіні.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців.

Як повідомлялося, Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії.

Зауважимо, військовополонений громадянин Китаю, який воював на боці Росії, погодився, що в українському полоні до нього ставляться краще, ніж у військах РФ.

Зокрема, громадяни Китаю Ван Гуанцзюнь та Чжан Ренбо під час пресконференції у Києві повідомили, як потрапили у полон українським військовим. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». Ван Гуанцзюнь розповів, як український командир після захоплення в полон рятував від російських обстрілів, а Чжан Ренбо – про зраду напарника-росіянина.

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Теги: війна Китай полон

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