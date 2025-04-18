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Сюрприз до Великодня: на туристів чекають страйки в аеропортах Європи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Сюрприз до Великодня: на туристів чекають страйки в аеропортах Європи
У аеропортах Європи напередодні Великодня пануватиме хаос
фото із відкритих джерел

Журналісти попередили мандрівників по Європі про хаос із авіарейсами напередодні Великодня

Перед поїздкою в Європу на Великдень слід уважно стежити за статусом своїх рейсів, оскільки ймовірність затримки або скасування рейсів зростає. Цього тижня очікується страйк працівників авіаційного транспорту відразу кількох країнах ЄС. Про це інформує «Главком» із посиланням на Schengen.News.

У цьому році, коли католики і православні відзначають Великдень одночасно 20 квітня, ситуація може погіршитися страйками в аеропортах низки популярних країн Європи. Журналісти зазначають, що авіаперельоти в суботу 19 квітня можуть бути найскладнішими, оскільки це день до свята, коли всі європейці прямують, аби відзначити Великодень із родинами.

«Найближчими тижнями також очікується ще кілька страйків у європейських країнах, таких як Франція, Італія та Іспанія, що суттєво вплине на авіасполучення», – повідомляє Schengen.News.

  • у Франції на 18-19 і 25 квітня заплановано загальнонаціональний страйк диспетчерів, з можливістю його продовження;
  • в Італії на 19 квітня заплановано 24-годинний страйк, який має зачепити всі основні аеропорти країни;
  • в Іспанії з 20 по 30 квітня відбудуться почергові страйки авіадиспетчерів у Мадриді та Барселоні.

Крім того, до кінця квітня висока ймовірність страйків у Німеччині та Бельгії, проте конкретні дати ще не оголошували.

До слова, керівники європейських авіакомпаній попереджають мандрівників про можливі затримки багатьох рейсів цього літа. Європейська організація з безпеки аеронавігації Eurocontrol зазначає, що перебої в повітряному сполученні цього літнього сеезону можуть бути ще значнішими, ніж минулого року.

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Теги: страйк літак Іспанія Італія свята

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