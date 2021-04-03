Поліція встановила особу чоловіка, який атакував Капітолій

За кілька годин до атаки чоловік опублікував відео, в якому говорив, що федеральний уряд США є «ворогом чорношкірих людей номер один»

За кілька тижнів до атаки чоловік писав у соціальних мережах, що уряд «намагається контролювати його розум»

Поліція Капітолію повідомила, що чоловіком, який атакував КПП Конгресу та вбив одного поліцейського, був афроамериканець Ноа Грін.

Про це повідомляє CNN.

За даними телеканалу, за кілька тижнів до атаки чоловік писав у соціальних мережах, що уряд «намагається контролювати його розум». Також він скаржився на хвороби та втрату роботи.

За кілька годин до атаки він опублікував відео, в якому говорив, що федеральний уряд США є «ворогом чорношкірих людей номер один».

Адміністрації Facebook і Instagram оперативно видалили сторінки Ноа Гріна та відзначили, що будуть блокувати будь-який контент зі схваленням даної атаки.

Як відомо, один поліцейський помер від отриманих поранень, ще один перебуває в лікарні з пораненнями внаслідок нападу в п’ятницю на комплекс Капітолія США зловмисника на автомобілі, що мав при собі холодну зброю. Нападника визнано мертвим.

Автомобіль зловмисника протаранив загородження біля комплексу Капітолія, наїхав на двох поліцейських, після чого вийшов та почав кидатися з ножем на правоохоронців.

Через інцидент входи і виходи в будівлю Капітолія були закриті через «зовнішню загрозу безпеці».

Глава поліції Капітолія Роберт Конті повідомив, що правоохоронці наразі не пов’язують смертельний інцидент поблизу КПП будівлі з тероризмом.

Як відомо, Нацгвардія США продовжить охорону Капітолія до травня.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів.

Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.