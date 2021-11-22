Політична криза в Румунії: чи є ризик дострокових виборів?

Експерт Магдін: «Розчарування румунів підкріплене майже хронічною недовірою до інституцій»

Після відставки прем’єр-міністра Флоріна Кицу та оголошення вотуму недовіри його команді в Румунії розпочалася політична криза навколо формування нового Кабінету міністрів. Румунський парламент вже один раз провалив голосування за кандидатуру Дачіана Чолоша й сьогодні, 22 листопада, президент країни Клаус Йоханіс, після консультацій із політичними партіями, які й між собою ледь домовилися, призначив нового кандидата на пост очільника уряду Ніколає Чука, який постане перед парламентом вже у четвер. У коментарі «Главкому» румунський політичний експерт, PhD Раду Магдін розповів, чи можливий варіант дострокових виборів та наскільки міцною є нова коаліція.

«Після непростих перемовин останніх днів шанси на створення уряду ПНЛ–СДП–УДМР (PNL–PSD –UDMR) за підтримки національних меншин дуже високі. Те, що на консультаціях, оголошених президентом Йоханнісом, були зібрані PNL, PSD та UDMR, є дуже чітким сигналом того, що, попри розбіжності, існує дуже висока ймовірність досягнення згоди. Фактично, ми маємо сигнали про те, що урядова програма та політична угода остаточно сформульовані, що міністерства вже розділені та посади держсекретаря вже обговорені. Питання прем'єр-міністра буде вирішено швидко, де PSD поступиться, а президент підтримає (кандидатуру – ред.) колишнього міністра оборони Ніколає Чуку», – пояснив Магдін.

Втім, румунський експерт підкреслив, що нова коаліція пропрезидентської «Націонал-ліберальної партії» (PNL), «Соціал-демократичної партії» (PSD), що була при владі в минулому складі парламенту, та «Демократичним союзом угорців Румунії» (UDMR), з якими власне президент Йоханіс і вів діалог, у майбутньому буде мати багато криз, однак партія, яка матиме прем’єр-міністра, – а це президентська PNL – матиме багато переваг.

«Підтримка нового уряду в парламенті була б послідовною, принаймні якщо поглянути на парламентське представництво кожної партії. Теоретично є більшість, щоб змінити навіть Конституцію. На практиці пануючі альянси в Румунії, особливо великі коаліції, не є дуже стійкими. Небезпека для нового альянсу йде не ззовні, а зсередини, тому що, зрештою, в останні роки PSD і PNL позиціювали себе як великі вороги», – підкреслив експерт.

Відзначимо, що саме на політичній боротьбі із Соціал-демократами політична сила Клауса Йоханніса зміцнила своє становище у румунському політикумі, водночас соціал-демократи й самі опинялися в центрі корупційних скандалів, що, звісно, надавало таким протистоянням змістовності.

«Не виключено стати свідком низки подій, подібних до уряду PNL–USR PLUS–UDMR, коли міністри PSD звільняються, хоча ймовірність менша, ніж у минулому. Це перевага партії, яка має прем’єр-міністра: вона може звільняти міністрів і може зробити перший крок у потенційній урядовій кризі. Однак PNL значно обмежила свій простір для маневру після вилучення USR–PLUS з уряду та повинна докласти великих зусиль для нормалізації відносин з колишніми партнерами по альянсу, щоб розглянути питання про виключення PSD з уряду».

Разом з тим, окрім політичних протиріч на нову коаліцію, підкреслює Магдін, чекатимуть і процеси, що вимагають реального врегулювання – починаючи з пандемії, економічних питань, зокрема ухвалення бюджету на 2022 рік.

«Тому існує підвищений потенціал ерозії», – відзначив Магдін.

Разом з тим ризик дострокових виборів, попри те, що політичні партії домовилися, залишається, і при такому сценарії політичне представництво у парламенті буде іншим. Це, зокрема, підтверджують і результати соціологічних досліджень щодо падіння їхніх рейтингів.

«Ми побачимо абсолютно нову архітектуру (у разі перевиборів – ред.) в порівнянні з результатами парламентських виборів у грудні 2020 року. І ця архітектура могла б означати низку інших можливостей для формування парламентського альянсу, коаліції для формування уряду. Але, безперечно, наразі, враховуючи виборчу тенденцію, яка є на цей час, розчарування румунів, підкріплене майже хронічною недовірою до інституцій, – все це в корінь знищує будь-які шанси будь-якої нинішньої політичної партії керувати самостійно, маючи парламентську більшість, навіть слабку», – уточнив експерт. При цьому Магдін відзначив, що бенефіціарами дострокових виборів були б PSD та AUR, в той час, як колишні партнери пропрезидентської PNL–USR PLUS переходять в опозицію.

«На цю мить дострокові вибори були б на користь PSD та AUR, бо PSD, входячи в уряд, ризикує розчинитися. Залишається побачити, чи зможе USR–PLUS отримати користь від приєднання до опозиції», – підсумував експерт.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 22 листопада, президент Румунії Клаус Йоханіс призначив кандидатуру на пост прем’єр-міністра колишнього міністра оборони Ніколає Чука. Питання його призначення румунський парламент розгляне у четвер.

Нагадаємо, 5 жовтня, румунський парламент висловив недовіру Кабінету міністрів і відправив у відставку очільника уряду Флоріна Кицу.